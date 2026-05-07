Bianchi – Virginio, il Collegio dei Docenti boccia la riforma degli Istituti tecnici

Il Collegio dei Docenti dell’Istituto “Bianchi – Virginio” ha espresso, in data 6 maggio 2026, un forte dissenso ufficiale verso la riforma degli Istituti tecnici (D.M. 29 del 19 febbraio 2026) e verso la nuova griglia di valutazione del colloquio orale dell’imminente esame di Stato (Allegato A dell’O.M. n.54 del 26 marzo 2026). I due documenti sono stati approvati con una larghissima maggioranza: il 98% dei docenti ha votato a favore, segnando così un chiaro posizionamento critico rispetto alle scelte ministeriali.

Nel testo approvato, il Collegio sottolinea come le “novità” introdotte dal D.M. 29/2026 possano avere ricadute negative, sia sul piano didattico che organizzativo, già nel breve termine. I docenti rilevano come il nuovo assetto rischi di minare percorsi di studi già scelti da studenti e famiglie, impedendo alle scuole un adeguato lavoro di riformulazione del curricolo. Per questo chiedono agli enti competenti – tra cui USR Piemonte e Ministero dell’Istruzione e del Merito – di ritirare la riforma oppure di differirne l’entrata in vigore di almeno un anno, in modo da garantire progettazione più solida e coerenza con le scelte già fatte.

Molto contestata è anche la griglia per il colloquio orale, con l’introduzione di un nuovo descrittore ritenuto, nelle scuole, ambiguo e discutibile. La nota precisa che tale elemento potrebbe generare difficoltà interpretative per le commissioni e inevitabili tensioni nel giudizio finale degli studenti. Il Collegio chiede quindi una revisione della griglia, affinché il criterio di valutazione risulti più lineare, chiaramente applicabile e davvero trasparente per famiglie e alunni.

Il Collegio del “Bianchi – Virginio” sottolinea che con questi atti si vuole dare un segnale di responsabilità professionale, riflessione e confronto democratico su decisioni che non riguardano solo i docenti, ma i veri protagonisti della scuola: gli studenti. Il corpo docente invita alla condivisione dei documenti approvati anche nei Collegi dei Docenti di Cuneo e della provincia, auspicando un dibattito unitario sulle ricadute della riforma e sull’impianto dell’esame di Stato.

Ai due documenti approvati è allegato il testo integrale delle posizioni assunte: il Collegio del “Bianchi – Virginio” intende così trasformare il dibattito interno in una piattaforma pubblica di discussione, aperta agli istituti del territorio, per dare voce a una scuola che non accetta cambiamenti imposti senza il necessario confronto con chi la vive ogni giorno in aula.