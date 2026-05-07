Maggio braidese tra libri e ragazzi: premiato il vincitore del 26° “Premio Arpino”

A Bra entra nel vivo il maggio dedicato alla lettura con la cerimonia di premiazione della 26ª edizione del Premio Nazionale di Letteratura per Ragazzi “Giovanni Arpino”. L’appuntamento è per lunedì 18 maggio 2026, alle ore 10, presso l’Auditorium “G. Arpino”, spazio simbolico che ogni anno accoglie lettori giovani e adulti per celebrare la cultura e le parole dedicate ai più piccoli.

La manifestazione vedrà sul palco il sindaco Gianni Fogliato, l’assessore alla Cultura Biagio Conterno e Tommaso Arpino, rappresentante della famiglia dell’omonimo scrittore, protagonista intorno al quale ruota il premio. L’evento è il culmine di un intenso percorso che ha coinvolto 80 libri nella selezione dell’edizione 2026, scelti tra le opere più interessanti e originali per l’infanzia e l’adolescenza.

A decretare i vincitori sono stati in prima persona i giurati “più piccoli”: gli studenti degli Istituti comprensivi del 1° e 2° Circolo di Bra, affiancati dai partecipanti al gruppo di lettura della biblioteca civica (sezione Young Adult) e dagli studenti dell’Istituto “Mucci”, indirizzo Grafica (sezione Illustrazione). Dopo aver letto, discusso e analizzato le opere, i ragazzi saliranno sul palco per leggere le motivazioni che hanno portato alla scelta dei titoli nelle quattro categorie in gara: Marmocchi (3‑5 anni), Giovani Lettori (6‑11 anni), Lettori Emergenti (12‑14 anni) e Young Adult (15‑18 anni), oltre al Premio Speciale Illustrazione.

La cerimonia si avvale della media partnership di Radio Alba, che seguirà in diretta l’evento con interviste ai vincitori e ai giurati, trasformando la mattinata in un racconto corale della lettura infantile e giovanile. Come da tradizione, tutte le opere premiate e partecipanti saranno in seguito donate alla Biblioteca comunale e alle biblioteche scolastiche del territorio, in modo da promuovere la fruizione dei libri e la nascita di nuovi lettori.

La consegna del “Premio Arpino” assume anche un valore simbolico: segna l’apertura ufficiale della 26ª edizione del Salone del Libro per Ragazzi, che inaugurerà mercoledì 20 maggio presso il Movicentro e si protrarrà fino a domenica 24 maggio con incontri, laboratori, presentazioni e spazi dedicati ai giovani lettori. Il programma completo e tutte le informazioni sull’evento sono disponibili sul sito turismoinbra.it.