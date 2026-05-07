Area Futsal femminile, Sara Albera e Matilde Perrone campionesse d’Italia: percorso da protagoniste al Trofeo delle Regioni

Non soltanto la gioia del trofeo, ma anche un torneo vissuto da protagoniste assolute. Sara Albera e Matilde Perrone, giocatrici dell’Area Futsal femminile, hanno contribuito in maniera determinante alla vittoria del Piemonte-Valle d’Aosta al Trofeo delle Regioni di calcio a cinque femminile, chiuso con il successo in finale contro il Lazio per 3-2 dopo i tempi supplementari.

Per la rappresentativa piemontese si tratta del secondo titolo nazionale della propria storia, conquistato al termine di un percorso praticamente impeccabile.

Già nella fase a gironi le due giocatrici albesi avevano lasciato il segno. All’esordio era arrivata la vittoria contro il Trento per 3-1, con Albera autrice di un assist. Poi il netto successo sulla Campania per 7-2, partita nella quale le due atlete dell’Area Futsal si sono rese protagoniste: due reti e due assistenze complessive per Albera e Perrone, con Albera capace di firmare due gol e Perrone di aggiungere una doppietta e un assist.

L’unica sconfitta del percorso è arrivata contro l’Abruzzo, vittorioso 4-2, in una gara nella quale Albera è comunque andata a segno. Un risultato che non ha però impedito al Piemonte-Valle d’Aosta di chiudere il girone D al primo posto e qualificarsi ai quarti di finale.

Da lì in avanti il cammino è diventato sempre più solido. Nei quarti è arrivato il 3-0 alla Toscana, ancora con un assist di Albera, mentre in semifinale la selezione piemontese ha superato nettamente la Calabria per 5-1.

La finale contro il Lazio, padrone di casa, è stata invece una sfida tiratissima, decisa soltanto ai tempi supplementari. Dopo l’1-1 dei tempi regolamentari, il Piemonte-Valle d’Aosta ha trovato le reti decisive nel supplementare, resistendo poi al tentativo di rimonta delle laziali. Anche nell’ultimo atto è arrivato il contributo di Sara Albera, ancora decisiva con un assist.

“È stata un’esperienza che ci ha sorprese molto. Per tante di noi il futsal era ancora un mondo relativamente nuovo, arrivando dal calcio a undici. Però partita dopo partita abbiamo acquisito fiducia e consapevolezza”, raccontano Albera e Perrone.