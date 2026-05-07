CORSA IN MONTAGNA / Revello tricolore nel fine settimana: via al campionato italiano di società

Prende il via il campionato italiano di corsa in montagna di società e lo fa proprio dal Piemonte. Domenica 10 maggio infatti a Revello Atl. Saluzzo organizza la prova di Mountain Classic (salita e discesa), valida per il titolo individuale della specialità e come prima prova del CdS assoluto. La manifestazione è rivolta alle categorie assolute (juniores, promesse, senior).

Al MASCHILE, atteso al via il campione italiano in carica Isacco Costa (ASD La Recastello) che se la dovrà vedere con Cesare Maestri (Atl. Valli Bergamasche Leffe) ed Henri Aymonod (US Malonno) su tutti. Per il Piemonte da seguire tra gli altri Elia Mattio (Pod. Valle Varaita) mentre il suo compagno di club Stefano Bagnus è in corsa per la classifica promesse come Matteo Galliano (ASD Boves Run); Nicholas Bouchard (Atl. Saluzzo), Thomas Floriani (Sport Project VCO), Andrea Pelissero (Atl. Susa Adriano Aschieris). Per l’Atl.Saluzzo non in corsa per il titolo italiano, ma esclusivamente per il campionato di società, il keniano Paul Machoka.

Nella categoria juniores da seguire Matteo Bagnus (Pod. Valle Varaita), che vanta nel proprio curriculum due titoli italiani allievi, e Stefano Perardi (Sport Project VCO), campione italiano juniores lo scorso anno nella prova in sola salita e terzo nel classic. Saranno al via anche Francesco Pepe (Atl. Saluzzo), maglia azzurra nel 2025, Christian Piana (Sport Project VCO), Tommaso Bonino (Futuratletica Piemonte).

Al FEMMINILE Vivien Bonzi (ASD La Recastello) e Lucia Arnoldo (Atl. Dolomiti Belluno), tra le favorite, dovranno vedersela con l’atleta di casa, Arianna Dentis (Atl. Saluzzo), che ben conosce i sentieri tricolori. In lotta per il podio anche Anna Hofer (Sportclub Merano) e Beatrice Bianchi (ASD La Recastello). A portare punti per il campionato di società per il club cuneese ci sarà anche la keniana Valentine Jepkoec Rutto.

Nella categoria juniores per il Piemonte in gara tra le altre Alice Rosa Brusin (Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo), maglia azzurra lo scorso anno in questa disciplina.