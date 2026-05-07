Manca poco alla Bra-Bra Fenix - Langhe Monferrato: Pollenzo sarà il cuore del ciclismo amatoriale del Piemonte

Mancano pochi giorni alla Bra Bra Fenix - Langhe Monferrato Roero, che nel weekend del 16 e 17 maggio renderà il Borgo di Pollenzo il cuore del ciclismo amatoriale del Nord Italia e, in particolare, del Piemonte.

La manifestazione, giunta alla sua 33ª edizione, accoglierà tutti i ciclisti nella splendida cornice delle colline Patrimonio UNESCO che il mondo ci invidia e permetterà a tutti i partecipanti e di scoprire ii ricco patrimonio enogastronomico del territorio.

IL PROGRAMMA DEL SABATO

II weekend della Bra Bra Fenix - Langhe Monferrato Roero si aprirà a partire dal sabato con la BRA BRA GRAVEL EXPERIENCE, manifestazione cicloturistica aperta a tutti e a tutte le biciclette tra caratteristici borghi storici e strade sterrate attraversando dapprima i boschi con le famose Rocche del Roero per proseguire tra noccioleti e vigneti tra i più pregiati al mondo. Due i percorsi, uno da circa 50 km e uno da circa 70 km quest'ultimo con due tratti cronometrati, entrambi adatti a tutti, grazie ai pochi e isolati tratti tecnici. Per tutti i partecipanti sono previsti lungo ii percorso ed all'arrivo nel Race Village dei ristori con degustazione di vini e prelibatezze gastronomiche locali.

LA GRAN FONDO E LA MEDIO FONDO

Partiranno da Pollenzo le due gare protagoniste della domenica. La Medio Fondo con un percorso di 105 km e 1900 mt di dislivello e la Granfondo con una lunghezza di 126 km e 2390 mt di dislivello. Viene riconfermata ed aggiornata la "Reverse Edition" l'inversione di percorrenza dei territori attraversati che porterà dapprima tutti i partecipanti ad attraversare il Roero, per poi lambire il Monferrato ed arrivare nelle iconiche LANGHE, dove sarà posta la deviazione tra i due percorsi che porteranno i partecipanti a concludere la gara ed il percorso prescelto a Pollenzo nel Race Village. Così facendo tutti i partecipanti scopriranno le bellezze dell'intero territorio riconosciuto Patrimonio dell'Umanità.

LINK ISCRIZIONI GRANFONDO: www.brabra.org

IL PACCO GARA

Saranno una maglia firmata Gobik insieme ad un utilissimo zainetto Bric's i gadget tecnici che tutti gli iscritti alla Bra Bra Fenix - Langhe Monferrato Roero troveranno all'interno del pacco gara. La maglia è stata realizzata per richiamare la livrea cromatica usata dal TEAM FENIX-PREMIER TECH e andrà ad arricchire la dotazione di ogni ciclista, in particolare quelli da sempre fedeli alla manifestazione. Tutti i partecipanti potranno ritirare il pacco gara all'interno dei prestigiosi locali dell'Albergo Dell'Agenzia, partner dell'evento. Oltre al gadget tecnico Gobik, nel pacco gara saranno presenti alcuni prodotti enogastronomici del territorio, come una bottiglia di Chardonnay della Cantina di Clavesana. Chi giungerà all'arrivo avrà in dono, una volta tagliato il traguardo, la preziosa medaglia da finisher celebrativa dell'edizione.

I PERSONAGGI ILLUSTRI OSPITI DELLA BRA BRA FENIX

Ospite d'onore il campione olimpico e vincitore di gare Monumento e tappe nei grandi giri, ex campione del mondo di ciclocross, lo svizzero Pascal Richard, oltre ad Adrie Van der Poel, ex professionista e padre del campione Mathieu.

Saranno presenti ai nastri di partenza anche le ragazze del team pro femminile FENIX PREMIER-TECH che saliranno sul palco quali ospiti di questa edizione sabato 16 a partire dalle 17 per la presentazione ufficiale a cui seguirà un rinfresco offerto dall'organizzazione.

BRA BRA RUNNIG FUN

A completamento degli eventi messi in atto dal C.O., in collaborazione del gruppo dell'Atletica AVIS Bra c'e anche una corsa podistica in versione competitiva e non competitiva oltre ad una camminata ludico motoria che Domenica mattina, dopo la partenza della Granfondo, prenderà il via dalla Piazza di Pollenzo per percorrere un percorso disegnato all'interno della tenuta di Pollenzo per concludersi nei vicoli del borgo storico di Pollenzo.

NOVITÀ 2026 – IRON LANGHE MONFERRATO ROERO

In occasione delle edizioni 2026, due grandi eventi del territorio, la Gran Fondo Bra Bra Fenix (17 maggio) e l'Eco maratona del Barbaresco e del Tartufo Bianco d’Alba (25 ottobre), si uniscono in una prestigiosa sfida a tappe. Gli atleti che completeranno entrambe le gare (nelle distanze abbinate) entreranno in una classifica basata sulla somma dei tempi, concorrendo ai titoli: Iron Gold – Granfondo (126 km) + Maratona (42 km) Iron Silver 1 – Granfondo (126 km) + Mezza Maratona (21 km) Iron Silver 2 – Mediofondo (105 km) + Maratona (42 km) Iron Bronze – Mediofondo (105 km) + Mezza Maratona (21 km)

Tutte le informazioni sono sul sito delle società organizzatrici: www.brabra.org – www.triangolosport.it