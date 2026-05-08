A Neive imprese e Comuni fanno squadra: auditorium pieno per il confronto su commercio e innovazione

Un auditorium pieno, amministratori seduti accanto agli imprenditori e una domanda che attraversa tutti i piccoli centri delle Langhe: come mantenere vivo il commercio di prossimità in territori che rischiano lentamente di perdere servizi e presenze?

Da qui è partito l’incontro ospitato ieri sera all’Auditorium San Giuseppe di Neive, promosso dal Distretto Diffuso del Commercio Alba-Bra insieme all’Associazione Commercianti Albesi, rivolto ai Comuni di Neive, Barbaresco, Neviglie, Mango, Treiso e Trezzo Tinella.

La serata ha messo al centro sia le opportunità economiche legate ai nuovi bandi sia le trasformazioni che stanno cambiando il modo di fare impresa, dalla comunicazione digitale fino all’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

Il sindaco di Neive, Paolo Piccinelli ha sottolineato il valore della collaborazione tra istituzioni e attività economiche locali.

“Questo incontro è un’occasione importante per le amministrazioni comunali e per tutti gli imprenditori. Oggi più che mai fare rete è fondamentale per affrontare con maggiore serenità, convinzione e certezza di risultati le tante sfide che amministrazioni comunali e imprese si trovano a dover affrontare, specie in questo momento di particolare crisi. È necessario, tutti insieme, rimboccarsi le maniche e lavorare insieme, attraverso un continuo scambio di progettualità e di idee per raggiungere obiettivi condivisi”.

Nel corso della prima parte della serata, Marco Scuderi, manager del Distretto Diffuso del Commercio Alba-Bra, ha illustrato il Bando 2026 dedicato agli interventi di riqualificazione e modernizzazione delle attività commerciali. Gli interventi finanziabili riguardano sia gli spazi interni sia quelli esterni delle attività, con una copertura fino al 50% dei costi attraverso i fondi previsti dal bando.

Uno dei temi emersi con maggiore forza è stato quello dello spopolamento dei piccoli Comuni e della necessità di preservare una rete commerciale capace di garantire servizi, socialità e presidio del territorio.

La seconda parte dell’incontro ha invece assunto un taglio più formativo, concentrandosi sulla digitalizzazione delle imprese e delle amministrazioni. Si è parlato dell’importanza di utilizzare in modo corretto i social network, della costruzione dell’identità digitale delle aziende e delle potenzialità offerte dall’intelligenza artificiale per aumentare la visibilità del proprio brand e attrarre nuovi clienti.

La partecipazione numerosa registrata a Neive ha confermato quanto il tema venga oggi percepito come centrale anche nei territori collinari, dove commercio, turismo e identità locale continuano a intrecciarsi in maniera sempre più stretta.