Diventare ambasciatore dei Paesaggi Unesco di Langhe-Roero e Monferrato: tre incontri aperti a cittadini, operatori e amministratori ad Alba, Asti e nel Monferrato Alessandrino

Dare voce ai Paesaggi Vitivinicoli UNESCO di Langhe-Roero e Monferrato attraverso un percorso formativo e partecipativo che coinvolge il territorio e la sua comunità in un cammino condiviso.

Questa è la "Staffetta del Paesaggio": il progetto di attivazione territoriale finalizzato a costruire una rete di soggetti già attivi nel sistema locale — dalla viticoltura all’accoglienza, dalla cultura all’artigianato, fino alla sostenibilità e alle comunità locali — capaci di contribuire a una narrazione contemporanea e credibile del paesaggio UNESCO.

Tra maggio e giugno, tre incontri formativi, tre tappe, un unico obiettivo: sensibilizzare cittadini, operatori e amministratori sul valore del paesaggio e sulla necessità di comunicarlo in modo autentico e responsabile e formare gli "Ambasciatori del Paesaggio".

Si parte con il primo incontro ad Alba, il 12 maggio - dalle ore 18 nella sede di Ente Turismo Langhe Monferrato Roero - dal titolo “Il Paesaggio come Identità” e si prosegue con l'appuntamento astigiano “Dare voce al territorio” , il 9 giugno alle 17.30 al Museo Paleontologico, e si conclude nel Monferrato alessandrino - sede da definire - il 16 giugno alle ore 18 con l'incontro finale dedicato agli Ambasciatori del Paesaggio.

"I Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato rappresentano un patrimonio riconosciuto a livello internazionale, espressione del legame profondo tra territorio, comunità e cultura. Un patrimonio vive davvero solo se viene compreso e raccontato. La tutela non è soltanto conservazione, ma consapevolezza diffusa e responsabilità condivisa - commenta Giovanna Quaglia, presidente dell'Associazione Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato. - Da questa visione nasce la Staffetta del Paesaggio, un'iniziativa che va ad inserirsi nel nuovo Piano di Gestione che presenteremo a giugno".

La Staffetta si conclude con una call aperta finalizzata all’individuazione di una rete di "Ambasciatori di Paesaggio" formata da cittadini e operatori - capaci di raccontare il territorio con competenza, coerenza e consapevolezza - per contribuire attivamente e in modo continuativo nel tempo alla tutela e alla valorizzazione dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato.

Per partecipare alla Staffetta del Paesaggio è possibile iscriversi online al seguente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpYMFJFz2axFp6soEhqaoy6Em5PPvQ4MVAjBRBlWpYz-7y6A/viewform?usp=sharing&ouid=116661984043434176156 oppure, contattare l'Associazione Paesaggi Vitivinicoli all'indirizzo info@paesaggivitivinicoliunesco.it o di persona negli uffici turistici di Alba, Bra e Asti.