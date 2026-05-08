Fossano: nuovo gazebo per l’Associazione Nazionale Carabinieri grazie al sostegno di tre aziende del territorio

L’Associazione Nazionale Carabinieri – sezione di Fossano – ha coronato recentemente un desiderio divenuto realtà, voluto fortemente dal capitano Alessandro Cantarella, comandante della stessa compagnia fossanese.

Si tratta del nuovo gazebo istituzionale, ottenuto grazie a tre "benefattori" locali: Ballario Trasporti di Trinità, Giuliano Teloni snc di Montanera e Della Torre Antonio – grafica, stampe digitali di Fossano.

“Siamo molto contenti e soddisfatti dell’interesse delle aziende del territorio nei nostri confronti, con questa donazione che ha permesso l’acquisto del gazebo. Approfitto per comunicare che, qualora altri volessero sostenerci nella nostra attività quotidiana può destinare il proprio 5x1000, alla compilazione del 730, all’Associazione Nazionale Carabinieri Gruppo di Volontariato Odv Fossano al codice fiscale del beneficiario 93060550048. Il vostro aiuto è la nostra forza”: ha specificato il presidente dell’ANC Giorgio Vignolo, a margine del momento di rito della foto ricordo in sede.