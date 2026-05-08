Valdieri, interventi di manutenzione idraulica sul territorio

La Giunta regionale del Piemonte, in data 4 maggio 2026, ha approvato il quarto programma di interventi di manutenzione idraulica con asportazione di materiale litoide, finalizzato alla tutela e alla sicurezza del territorio.

Le imprese interessate avranno tempo fino alle ore 12 del 19 giugno 2026 per presentare la propria manifestazione di interesse. La documentazione dovrà essere inviata al Settore Coordinamento giuridico-legislativo e attività tecnico-amministrative della Regione Piemonte, utilizzando l’apposito modello predisposto.

Ciascun operatore economico potrà ottenere l’assegnazione di un massimo di tre interventi. Qualora il numero delle richieste superi tale limite, si procederà secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande.

Una volta pubblicati gli esiti, gli operatori selezionati avranno 60 giorni di tempo per presentare al Settore Tecnico regionale competente la richiesta di concessione demaniale, corredata dal relativo progetto. In caso di mancata presentazione entro i termini previsti, la manifestazione di interesse decadrà e l’intervento sarà riassegnato.

Tra le aree interessate figura anche il territorio di Valdieri, dove, a valle della località Ponte Rosso, è prevista la possibilità di asportazione di materiale litoide.

Il bando completo è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Valdieri. "Ringrazio anticipatamente quanti vorranno partecipare – dichiara il sindaco – contribuendo concretamente alla salvaguardia del nostro territorio»".



