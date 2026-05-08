Al via la 36ª Rassegna Internazionale di Canto Corale “Sergio Chiarlo” a Savigliano e Moretta

Dal 5 al 7 giugno 2026 Savigliano e il territorio ospiteranno la 36a Rassegna Internazionale di Canto Corale “Sergio Chiarlo”, storico appuntamento dedicato alla musica corale che quest’anno coincide con un importante traguardo: il 51° anno di attività del Coro Milanollo di Savigliano.

Tre giornate di concerti, incontri e momenti istituzionali animeranno la città e coinvolgeranno artisti provenienti dall’Italia e dall’estero, confermando la rassegna come uno degli appuntamenti culturali più significativi del territorio.

Il programma si aprirà venerdì 5 giugno alle ore 21.00 presso il Teatro Milanollo di Savigliano con il concerto inaugurale “Radici e nuovi orizzonti”, serata dedicata all’incontro tra tradizione corale e nuove espressioni musicali.

Il giorno successivo, sabato 6 giugno alle ore 21.00, Piazza Europa a Moretta ospiterà “Voci d’Europa in Concerto”, grande evento all’aperto che vedrà protagonisti tutti i cori partecipanti.

La manifestazione si concluderà domenica 7 giugno alle ore 11:00, con la Santa Messa nella Chiesa di San Filippo Neri a Savigliano, accompagnata dalle corali ospiti, seguita alle ore 12.00 dalla cerimonia ufficiale presso il Palazzo del Comune con il saluto delle istituzioni cittadine e il tradizionale scambio dei doni.

I cori partecipanti

Coro Milanollo di Savigliano

Fondato nel 1975, il Coro Milanollo rappresenta una delle realtà corali più attive e consolidate del territorio piemontese. In oltre cinquant’anni di attività ha promosso la cultura musicale attraverso concerti, rassegne e collaborazioni artistiche in Italia e all’estero, distinguendosi per la qualità interpretativa e per l’attenzione alla valorizzazione del repertorio corale. La formazione è oggi diretta da Natascia Chiarlo (Presidente e direttrice del coro) e Ivan Chiarlo (pianista accompagnatore) e continua a essere un importante punto di riferimento culturale per la città di Savigliano.

Coro Misto del Teatro Nazionale dell’Opera e del Balletto di Tirana

Il Coro Misto del Teatro Nazionale dell’Opera e del Balletto di Tirana è una delle più prestigiose istituzioni musicali dell’Albania. Attivo all’interno del principale ente lirico nazionale, il coro vanta un ampio repertorio che spazia dalla musica operistica alla polifonia sacra e contemporanea. Diretto da Dritan Lumshi, il complesso si esibisce regolarmente in produzioni internazionali e rappresenta un’importante testimonianza della tradizione musicale balcanica.

Coro Misto “Minuscolo Spazio Vocale” di Roma

Il Coro Misto “Minuscolo Spazio Vocale” nasce a Roma con l’obiettivo di promuovere il repertorio corale attraverso una ricerca musicale attenta e innovativa. Diretto da Filippo Stefanelli, il gruppo affronta programmi che spaziano dalla musica antica alle composizioni contemporanee, con particolare attenzione alla qualità vocale e all’espressività interpretativa. Negli anni ha partecipato a festival e rassegne nazionali ottenendo apprezzamenti di pubblico e critica.

Coro Giovanile Artemusica di Valperga (TO)

Il Coro Giovanile Artemusica di Torino è una formazione composta da giovani coristi accomunati dalla passione per la musica vocale e per la sperimentazione artistica. Diretto da Debora Bria, con Carlo Beltramo al pianoforte, il coro propone un repertorio dinamico e versatile che unisce tradizione corale, arrangiamenti moderni e attenzione alla formazione musicale delle nuove generazioni.

Tutti gli eventi saranno a ingresso libero su prenotazione.

Programma

5 giugno 2026 – ore 21.00

Savigliano, Teatro Milanollo - Concerto inaugurale “Radici e nuovi orizzonti”

Prenotazioni: 340.6856173 – 347.8072022

6 giugno 2026 – ore 21.00

Moretta, Piazza Europa – concerto corale all’aperto “Voci d’Europa in Concerto”

Prenotazioni: Comune di Moretta – 0172.911035 (interno 5)

7 giugno 2026 – ore 11:00 e 12:00

Savigliano, Chiesa San Filippo Neri ore 11.00 - Santa Messa con la partecipazione delle corali

Savigliano, Palazzo Comunale ore 12.00 - Cerimonia ufficiale con le Istituzioni e scambio dei doni

Per informazioni e prenotazioni: 340.6856173 – 347.8072022

Per il concerto di Moretta: Comune di Moretta – 0172.911035 (interno 5)