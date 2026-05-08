Alba, dalle mimose un aiuto concreto alla Croce Rossa

Il Comitato di Alba della Croce Rossa Italiana desidera esprimere un sentito ringraziamento a tutte le cittadine e i cittadini che, in occasione della tradizionale consegna delle mimose, hanno scelto di sostenere le attività dell’Associazione con una donazione.

Un grazie speciale va ai volontari del Comitato di Alba, che con impegno, disponibilità e spirito di servizio hanno reso possibile l’allestimento delle bancarelle e la buona riuscita dell’iniziativa. La loro presenza sul territorio rappresenta ogni giorno un punto di riferimento fondamentale per la comunità.

Grazie alla generosità dimostrata, il Comitato ha potuto acquistare un nuovo defibrillatore, uno strumento essenziale che contribuirà a rafforzare ulteriormente la capacità di intervento e la tutela della salute della popolazione. Il dispositivo sarà impiegato nelle attività di assistenza e soccorso che la Croce Rossa Italiana svolge quotidianamente a favore del territorio albese e delle aree limitrofe.

Questo risultato è la dimostrazione concreta di quanto la collaborazione tra cittadini e volontari possa tradursi in un beneficio reale per tutta la comunità.

La Croce Rossa Italiana – Comitato di Alba rinnova il proprio impegno a operare con dedizione, umanità e professionalità al servizio delle persone, ringraziando ancora una volta tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questo importante traguardo.