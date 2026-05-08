A Saluzzo chiude per lavori via della Circonvallazione, il Comune: "Disagi necessari. Usate strade alternative"

Una striscia d’asfalto lunga poco più di 500 metri, ma fondamentale per la viabilità cittadina. Via Circonvallazione collega due zone vive e densamente frequentate come San Martino e il centro di Saluzzo, ed è anche uno dei principali punti di passaggio per chi arriva dalle valli Po e Bronda diretto verso Torino o Cuneo.

Un’arteria attraversata quotidianamente da migliaia di veicoli e che oggi ha bisogno di un intervento profondo di riqualificazione.

Per questo motivo via Circonvallazione sarà chiusa completamente al traffico da lunedì 11 a lunedì 18 maggio 2026, esclusi sabato e domenica. Sarà comunque sempre garantito l’accesso ai residenti e il transito dei bus da e per l’autostazione.

Il Comune di Saluzzo, attraverso l’Ufficio tecnico e il comando di Polizia locale, sta predisponendo tutta la segnaletica necessaria per deviare i flussi di traffico e limitare il più possibile i disagi.

“Abbiamo scelto di realizzare un intervento completo – spiega la vicesindaca e assessora ai Lavori pubblici Francesca Neberti – perché vogliamo ottenere un risultato di qualità in tempi rapidi. I tecnici ci hanno indicato la chiusura totale della strada come soluzione più efficace, ed è la scelta che abbiamo deciso di adottare”.

“Ci saranno inevitabilmente alcuni disagi – prosegue – ma saranno concentrati in pochi giorni. Chiediamo ai cittadini collaborazione e pazienza, utilizzando percorsi alternativi, anche se meno abituali o leggermente più lunghi, come la Tangenziale Ovest tra via Revello e via Pinerolo oppure l’asse via Grande Torino-via Turati-corso Einaudi”.

L’invito del Comune è anche quello di condividere il più possibile la notizia, soprattutto con chi utilizza abitualmente via Circonvallazione per motivi di lavoro o spostamenti quotidiani, così da evitare code, rallentamenti e automobilisti bloccati nel traffico senza preavviso.

“Come sempre – conclude Neberti – la collaborazione della comunità sarà fondamentale. È un sacrificio temporaneo che porterà benefici concreti a tutta la città”.

Gli uffici stanno predisponendo e pubblicando l’ordinanza con tutti i dettagli tecnici, gli orari e le modalità della viabilità alternativa. Ulteriori aggiornamenti saranno diffusi anche attraverso i canali social del Comune.

Non sarà l’unico intervento previsto. Da venerdì 15 a venerdì 22 maggio 2026, sempre con esclusione del fine settimana, partiranno anche i lavori di rifacimento dell’asfalto in via Torino, un’altra arteria molto trafficata della città. La strada sarà chiusa dal tratto dell’ex consorzio agrario, all’altezza del silos abbandonato, fino al distributore di benzina oltre il supermercato in uscita da Saluzzo.

Anche in questo caso il Comune invita gli automobilisti a utilizzare la Tangenziale Est per evitare traffico e rallentamenti