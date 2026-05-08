Giornata dell'Europa 2026, grande evento alla Terrazza del Pincio a Roma

(Adnkronos) - In occasione della Giornata dell'Europa 2026, la rappresentanza della Commissione europea in Italia e l’Ufficio di collegamento del Parlamento europeo in Italia organizzano una serie di appuntamenti a Roma e lungo la penisola per avvicinare i cittadini, e in particolare i giovani, alle opportunità che l’Europa offre e per coinvolgerli nella partecipazione democratica. Sabato 9 maggio, data simbolo dell’integrazione europea, la Terrazza del Pincio a Villa Borghese, dalle ore 11 alle ore 19.30, ospiterà un grande evento pubblico aperto a tutte e tutti, per vivere insieme una giornata in pieno spirito europeo, con attività informative, interattive e di intrattenimento.

Saranno presenti personalità del mondo dello sport, spettacolo, cultura e giornalismo. Durante la giornata, attorno ad un grande palco centrale, si svolgeranno talk, performance artistiche e musicali affrontando temi come la mobilità studentesca e l’Erasmus, le opportunità di crescita attraverso i progetti europei, la violenza giovanile, i valori in comune con il mondo dello sport. Nello stesso weekend il mondo dello sport italiano scenderà in campo con i simboli europei grazie ad una collaborazione tra la Commissione europea in Italia, il ministro dello Sport e le leghe e federazioni aderenti ( Calcio serie A e B, Basket serie A, Hockey, oltre a Tennis & friends e Pegaso meeting di atletica).

All'evento alla Terrazza del Pincio sarà presente, tra gli altri, il vice presidente Raffaele Fitto intervistato da Bruno Vespa in apertura di giornata. Parteciperanno inoltre il vice presidente del Parlamento europeo, Antonella Sberna, e l’Ambasciatore della Repubblica di Cipro (presidenza del Consiglio Ue) in Italia, Yiorgos Christofides. Paolo Sarullo e Flavia Rizza, insieme alla Fondazione Uniti per Paolo Ets ed al Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica, saranno presenti per affrontare i temi della violenza giovanile, bullismo, cyberbullismo.

Tra le presenze gli atleti olimpionici delle Forze Armate ed i Legend del rugby, Andrea Lo Cicero, e della pallavolo, Valerio Vermiglio. L’attrice Ludovica Martino del cast di Skam Italia affronterà temi vicini ai più giovani: identità, amicizia, rapporto con i social, salute mentale. Gli organismi ed agenzie dell’Unione europea con i loro scienziati, esperti e ricercatori, proporranno attività informative e interattive.

Con Rds next, media partner dell’evento, sarà raccontato come comunicare l’Europa ai giovani attraverso creators e new media. La giornata sarà animata da momenti musicali con la Banda dell’Esercito che aprirà le celebrazioni con l’Inno italiano, l’inno europeo ed altri brani e con il coro del Liceo Classico Statale Vivona in chiusura di giornata.

E' prevista un’area kids con animazioni, laboratori, giochi e letture a cura delle Biblioteche di Roma Capitale - Europe Direct Roma, mentre i ragazzi di PizzAut e del progetto la nuova Arca cureranno i momenti di ristoro. In apertura e chiusura di giornata è previsto il dispiegamento della bandiera Europea più grande d’Europa sulla terrazza del Pincio insieme a studenti e cittadini presenti in un momento di grande impatto simbolico. Sono in programma attività congiunte con l’evento di Tennis and Friends a piazza del Popolo.