CALCIO SERIE C / Oggi un Bra-Torres che vale mezza salvezza, mister Nisticò: “Siamo carichi, ci siamo preparati a lungo per questa sfida”

Mancano poche ore all’inizio della sfida playout che vedrà contrapposte l’AC Bra e la Torres.

Nel pomeriggio di oggi, sabato 9 maggio, si giocherà il match d’andata che andrà in scena allo stadio “Giuseppe Sivori” di Sestri Levante, con fischio d’inizio previsto alle 18.

Il ritorno si giocherà tra una settimana: sabato 16 maggio i piemontesi sono attesi al “Vanni Sanna” di Sassari, dove verrà emesso il verdetto definitivo in chiave salvezza. In caso di parità al termine dei 180 minuti, i sardi sarebbero salvi grazie al miglior piazzamento finale in classifica.

A presentare l’incontro odierno ci ha pensato il tecnico dei giallorossi Fabio Nisticò che ha analizzato la sfida ai nostri microfoni.

Mister, si parte con i playout: in 180 minuti vi giocate un’intera stagione. Come sta la squadra e come avete lavorato in settimana?

“Ci siamo allenati bene, molto bene. Siamo consapevoli di quello che ci giochiamo: sono tre settimane che ci prepariamo per questi due match. Già dalla penultima giornata di campionato abbiamo iniziato a pensare ai playout, essendo fuori dalla lotta per la salvezza diretta. Abbiamo fatto una programmazione di venti giorni incentrata sulle due sfide con la Torres e ora siamo arrivati finalmente al dunque. Queste sono le partite belle da giocare, è chiaro che per il Bra debba essere motivo d’orgoglio giocarsi il mantenimento della Serie C”.

Di fronte troverete la Torres in una sfida che si preannuncia una vera e propria battaglia. Che tipo di partita vi aspettate e quale crede sarà la chiave tattica per scardinare la difesa sarda?

“Mi aspetto una gara come quelle che ci sono state nell’arco della regular season. Sarà un match combattuto in cui naturalmente l’episodio la farà da padrona. Dovremo essere bravi a portarci l’episodio dalla nostra parte, come abbiamo dovuto fare nell’80% degli incontri che abbiamo affrontato nel girone B. Secondo me non ci sarà una vera e propria chiave tattica. Occorre mantenere la nostra identità, essere sereni e giocare il più possibile a calcio, che è la nostra caratteristica principale. Dovremo provare a far loro male con il nostro stile di gioco. Siamo al contempo consapevoli che anche la Torres ha tante armi per colpirci, quindi, dovremo essere molto attenti nella fase difensiva”.

Mister, quanto sarà importante per voi iniziare con un risultato positivo, viste le vostre difficoltà in trasferta e tenuto anche conto della regola a fine 180 minuti?

“Vincere in casa sarebbe bellissimo. L’importante è però tenere viva la gara di ritorno: nei secondi 90 minuti vedremo che succederà. Dobbiamo giocare e lavorare come se ci fossero due tempi: uno a Sestri e l’altro a Sassari tra una settimana. Il campo darà il verdetto definitivo”.

Arrivati a maggio le energie fisiche e nervose sono al limite per tutti. Come sta il gruppo dal punto di vista atletico? Avrà a disposizione tutti i giocatori?

“Sì, tutto il gruppo è a disposizione: stiamo bene e siamo carichi. Non dobbiamo pensare a tutte le energie spese in questa stagione perché garantisco che sono state elevate e devastanti. Non auguro a nessuno di fare il campionato che ha fatto il Bra. Credo che non esista nessun’altra realtà che abbia dovuto giocare 37 partite in trasferta. È però dal primo giorno che mettiamo da parte questo alibi e continueremo a farlo, non ci interessa avere una scusa. A noi interessa giocarci le nostre carte in questa doppia sfida”.

Infine, a livello personale, come vive queste ore di vigilia per un match così pesante?

“La tensione sta salendo di ora in ora. Sicuramente è la partita più importante della mia carriera, è innegabile”.