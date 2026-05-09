Cuneo si trasforma in un circo a cielo aperto: torna lo Shakabum Day tra bolle di sapone, clown e ritmi balcanici [FOTO]

La festa, i colori e i sorrisi dei bambini hanno dato ufficialmente il via allo Shakabum Day: il festival dedicato alle arti di strada e al circo contemporaneo che ha preso il via questo pomeriggio alle 17.30 in via Roma a Cuneo con lo spettacolo della compagnia "Bubble On Circus". Fondata dall’artista argentino Mariano Guz -detentore di due Guinnes World Record in tema di bolle- che combina la magia delle bolle di sapone con l’arte del clown, ha creato un viaggio poetico incantando spettatori di tutte le età.

Shakabum è dedicato alla memoria di Andrea "Shaka" Silvestro, un giovane artista e animatore cuneese scomparso prematuramente nel 2008. "Shaka" era il nome con cui tutti conoscevano Andrea. Era un giovane molto amato a Cuneo, impegnato nel sociale e nell'animazione. Il festival è nato proprio per trasformare il dolore della sua perdita in qualcosa di generoso e vitale, seguendo la sua passione per l'arte di strada, il gioco e la condivisione.

Non è solo un festival di spettacoli, ma un momento di aggregazione comunitaria. È dedicato a chiunque creda nel valore del sorriso, della gratuità e dello stare insieme in piazza, proprio come faceva "Shaka". Anche per l'edizione 2026 il programma del festival mescola artisti internazionali a laboratori per bambini e spazi di scambio, come lo swap space, l'idea è quella di un'energia - lo "Shakabum" appunto, che travolge e unisce la città.

È un evento che trasforma il centro storico (in particolare via Roma, piazza Virginio e largo Audiffredi) in un teatro a cielo aperto. La sua caratteristica principale è l'offerta di spettacoli gratuiti che spaziano tra diverse discipline come il circo e clowneria coinvolgendo artisti internazionali e nazionali che utilizzano il linguaggio del corpo, l'equilibrismo e la comicità poetica.

Gli spettacoli poi, incantano i bambini ma anche gli adulti. Il festival infine, coinvolge anche artisti musicali che spaziano tra ritmi folk, balcanici e tzigani. Oltre agli spettacoli, vengono promosse attività educative iniziative di economia circolare per lo scambio di libri e giochi.

Nella giornata di domani, domenica 10 maggio, invece le danze si apriranno alle 15:00 in piazza Virginio, dove il ludobus dell’associazione Macramè allestirà una zona gioco per il divertimento di grandi e piccini, che potranno sperimentare i giochi della tradizione e divertirsi senza freni fino alle 19:00.

In contemporanea, sempre in piazza Virginio, dalle 15:00 alle 17:00, si terranno dei laboratori per grandi e piccini che vogliano mettersi in gioco imparando qualcosa: uno di stampa botanica a cura di Luna Potenziere (per imparare a imprimere su carta foglie, fiori e altri elementi naturali) e uno di stampa 3D (per divertirsi a colorare i gessi e le miniature dei propri personaggi preferiti realizzati con la stampante 3D) a cura de La Grotta Delle Idee. Piccola novità di quest’anno è un punto di scambio per giochi e libri usati: uno “spazio swap” dedicato ai più piccoli, ricco di oggetti che si possono scambiare e/o prendere e portare a casa, gestito direttamente da volontari dell’associazione Geghebaba.

Ma il piatto forte della giornata di domenica riguarda come sempre gli spettacoli di artisti di strada affermati a livello nazionale ed internazionale, che si esibiranno nei punti loro dedicati lungo via Roma.

Ad aprire le danze sarà Gaia Ma, clown comico, poetico e un po’ romantico che si avventurerà alla ricerca di un arciere in grado di colpire con la giusta freccia il suo piccolo grande cuore (via Roma, ore 16:00 e 17:45). Il divertimento continuerà con Enrico Mazza, mimo tanto elegante quanto strampalato che catapulterà il pubblico in un mondo assurdo, dove nulla è come sembra; un comico universo ribaltato in cui anche gli oggetti più comuni cambiano natura e diventano gioco (via Roma, ore 16:30 e 18:00).

Sarà poi il turno della Compagnia Begherè: un duo toscano che porta in scena una commedia circense basata su giocoleria e teatro fisico e che, tra virtuosismi circensi e dispetti, colpisce con la sua delicatezza e conquista il pubblico utilizzando il linguaggio universale del corpo (via Roma, ore 17:00 e 18:30).

Ad arricchire il tutto tornano inoltre le due compagnie che hanno inaugurato la manifestazione il giorno precedente: Bubble On Circus e Andrea Farnetani, che per chi se li fosse persi o li voglia rivedere si esibiranno rispettivamente in largo Audiffreddi il primo alle 16:45 e 18:15 e in via Roma il secondo alle 17:15 e 18:45.