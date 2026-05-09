VERSO LE COMUNALI / Paolo Olivero candidato sindaco a Diano d’Alba: “Ascolto dei cittadini e percorso condiviso” [VIDEO]

Si accende la bagarre per le prossime elezioni comunali a Diano d’Alba, dove è candidato Paolo Olivero, conosciutissimo titolare di un’azienda vitivinicola e “dianese” da generazioni.

Nella video intervista, Paolo Olivero presenta la sua lista “Vivere Diano d’Alba” e in sintesi il suo programma, con al centro i temi della cura quotidiana di concentrico e frazioni, del turismo, delle attività commerciali e artigiane, degli spazi per i giovani e di altri nodi da affrontare e sviluppare, fra cui sport, scuole, area cimiteriale, Spianamento San Sebastiano e altri.

L'INTERVISTA [VIDEO]

Ricordiamo com’è composta la lista “Vivere Diano d’Alba”:

Olivero Paolo, enologo, candidato sindaco. Candidati consiglieri: Artusio Guido, enologo autista N.C.C.; Borgi Serena, imprenditrice; Cocino Claudio, manager Ferrero; Foglia Francesco, impiegato tecnico in automazione navale; Mazza Andrea, imprenditore in ambito Telecomunicazioni; Mazzeo Salvatore, artigiano carrozziere; Moro Fabrizio, ragioniere commercialista; Piras Roberta, impiegata amministrativa; Pittatore Roberto, pensionato; Rolfo Simone, enotecnico imprenditore vitivinicolo; Savigliano Elisa, controller Dipendente Ferrero.

I prossimi incontri della lista “Vivere Diano d’Alba” con gli elettori si terranno mercoledì 20 maggio presso il circolo della pallonistica in frazione Ricca, giovedì 21 maggio al circolo di valle in frazione Valle Talloria e venerdì 22 maggio presso la locanda ‘D Batista nel capoluogo, tutti sempre alle 20.30.