Esordio vincente per Sinner agli Internazionali d’Italia

ROMA (ITALPRESS) - Buona la prima di Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia 2026. Il numero uno del mondo non sbaglia all'esordio al Foro Italico e liquida in due set l'austriaco Sebastian Ofner (numero 82 Atp), reduce dal successo al primo turno su Alex Michelsen: 6-3 6-4 il punteggio - in un'ora e 40 minuti di gioco - in favore dell'altoatesino, finalista della passata edizione e a caccia dell'ultimo Masters 1000 mancante. Match condotto dall'inizio alla fine da Sinner, che vince la 29esima partita consecutiva nei 1000 (striscia aperta da Parigi 2025), eguagliando Roger Federer al terzo posto della classifica di tennisti con più successi in fila nei tornei Masters. Il primato è di Novak Djokovic (31 in fila), che occupa anche la seconda posizione (30). Successo consecutivo numero 24 in stagione per il quattro volte campione Slam, che non perde una partita dall'Atp 500 di Doha 2026. "Per noi italiani questo è uno dei tornei più importanti dell'anno. Le prime partite di ogni torneo sono sempre le più difficili. Sono contento di essere qui, l'obiettivo è andare più avanti possibile. Ora dovrò alzare il livello. Quest'anno sto giocando bene, ma la cosa importante è essere felice in campo e grazie al pubblico è più semplice", le parole di Sinner, che al terzo turno troverà il vincente del match tra Alexei Popyrin e Jakub Mensik, ultimo tennista in grado di batterlo proprio nei quarti del torneo qatariota.- foto Ipa Agency -(ITALPRESS).