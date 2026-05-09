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| 09 maggio 2026, 15:35

Martin vince la Sprint di Le Mans, preceduti Bagnaia e Bezzecchi

Martin vince la Sprint di Le Mans, preceduti Bagnaia e Bezzecchi

LE MANS (FRANCIA) (ITALPRESS) - Jorge Martin vince la gara Sprint del Gran Premio di Francia, quinto appuntamento stagionale della MotoGp. Lo spagnolo dell'Aprilia, scattato dall'ottava posizione, precede sul podio la Ducati di Pecco Bagnaia e l'altra Aprilia di Marco Bezzecchi, che rimane leader della classifica piloti ma ora è tallonato dal compagno di squadra. Segue in quarta posizione lo spagnolo Pedro Acosta (Ktm), davanti al francese Fabio Quartararo (Yamaha) e lo spagnolo Joan Mir (Honda). Chiudono la top ten il giapponese Ai Ogura (Aprilia), lo spagnolo Alex Marquez (Ducati), il brasiliano Diogo Moreira (Honda) e il francese Johann Zarco (Honda). Caduta per Marc Marquez (Ducati) al penultimo giro.- foto Image -(ITALPRESS).

Agenzia Italpress

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