MotoGp, Martin vince gara Sprint davanti Bagnaia. Terzo Bezzecchi

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Jorge Martin beffa Pecco Bagnaia e vince la gara Sprint del Gran Premio di Francia. Oggi, sabato 9 maggio, il pilota spagnolo dell'Aprilia ha trionfato nella gara corta sul circuito di Le Mans precedendo l'italiano della Ducati e il compagno di scuderia Marco Bezzecchi. Cadute per Fabio Di Giannantonio e Marc Marquez, scivolato all'ultimo giro.

Ai piedi del podio la KTM di Pedro Acosta, seguito dalla Yamaha di Fabio Quartararo e la Honda di Joan Mir. Ai Ogura (Aprilia) chiude settimo, nono invece la Ducati Gresini di Alex Marquez, vincitore a Jerez, a chiudere la zona punti.

1 Jorge Martin (Aprilia)

2 Francesco Bagnaia

3 Marco Bezzecchi (Aprilia)

4 Pedro Acosta (KTM)

5 Fabio Quartararo (Yamaha)

6 Joan Mir (Honda)

7 Ai Ogura (Aprilia)

8 Alex Marquez (Ducati)

9 Diogo Moreira (Honda)

10 Johann Zarco (Honda)

11 Fermin Aldeguer (Ducati)

12 Brad Binder (KTM)

13 Alex Rins (Yamaha)

14 Toprak Razgatlioglu (Yamaha)

15 Jack Miller (Yamaha)

16 Fabio Di Giannantonio (Ducati)