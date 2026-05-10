Mondovì, la scuola media dell'Altipiano cambia volto: sulle pareti i versi di Vecchioni "Sogna, ragazzo, sogna"

"Riproponiamo a seguire uno degli articoli più letti della settimana. Prima uscita mercoledì 6 maggio.

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"Ti ho lasciato un foglio sulla scrivania, manca solo un verso e quella poesia...puoi finirla tu".

Sono i versi di "Sogna, ragazzo, sogna" di Roberto Vecchioni ad accogliere gli studenti della scuola secondaria di primo grado "Cordero" dell'Istituto Comprensivo 2 di Mondovì Altipiano dove, nelle scorse settimane, sono stati ultimati gli interventi di riqualificazione e tinteggiatura delle facciate esterne.

Un intervento importante perché cambia notevolmente il volto austero dell'edificio, risalente al 1968, che oggi si presenta con di un arancione acceso, con decori blu, verdi e gialli, ma soprattutto con delle splendide citazioni.

Oltre a quella di Vecchioni, infatti, vicino alla porta di ingresso ce n'è una di Madre Teresa di Calcutta che recita: "Non sapremo mai quanto bene può fare un semplice sorriso".

"L'azione di completamento del processo di riqualificazione anche dei locali interni della Cordero - ci spiegano il dirigente scolastico, prof. Vilma Peirone - è stato avviato con il PNRR e supportato dal Comune (che è intervenuto sostituendo le tende preesistenti con nuove tapparelle), in una logica pedagogica di "Desiderio e bellezza", come da titolo del progetto finanziatoci dalla Fondazione CRC nel bando "Educare alla bellezza 2025" che ha visto, anche in questo caso, un lavoro sinergico con l'Amministrazione".

"Il percorso di adeguamento di tutti i locali dell'istituto è iniziato tre anni fa, ha coinvolto anche i nostri alunni, con il prezioso lavoro dei docenti, perché crediamo che l'essere accolti e vivere in una scuola decorosa, colorata, con messaggi importanti susciti motivazione/benessere e senso di appartenenza" - aggiungono dalla scuola.

"Gli alunni, attraverso un sondaggio, hanno scelto le frasi da inserire negli spazi scolastici - aggiungono dall'istituto -. Per quanto riguarda i colori, si è scelto di intervenire con una composizione cromatica pensata per dialogare con l’architettura esistente: il giallo, il verde e il blu si alternano in un sistema di forme geometriche morbide e ripetute che accompagnano lo sviluppo longitudinale della facciata. Non si tratta di semplici campiture di colore, ma di un vero e proprio disegno che integra e valorizza le ampie finestrature, inglobandole in un ritmo visivo continuo. Il giallo porta luce ed energia, il verde richiama equilibrio e crescita, mentre il blu suggerisce profondità e apertura: tre tonalità che, insieme, restituiscono un’immagine accogliente e contemporanea della scuola".

Nel realizzare i lavori è stato anche valorizzato il murales che la scuola aveva realizzato, nel 2020, per riaccogliere in classe gli studenti nel periodo pandemico: due figure, una ragazza e un ragazzo si guardando e con un soffio di vitalità danno vita a un arcobaleno di colori (leggi qui).

[Il murales realizzato nel 2020]

Modi per educare al bello, al rispetto della cosa pubblica e alla legalità.

Poco più avanti, infatti, si trova anche il murales realizzato, nel 2023, sulla parete esterna delle elementari "Calleri" dall'associazione "Amici di Lucartigiano - Artisti Decoratori Liberi" Onlus (leggi qui).

"Un bell’intervento del quale siamo grati all’Istituto Comprensivo “Mondovì 2” e a Fondazione - dice il sindaco, Luca Robaldo -, accanto all’impegno dell’Istituto voglio evidenziare anche quello del Dipartimento Tecnico comunale, in particolare del geometra Marco Casanova, che ha contribuito a questa ottima riuscita.

La collaborazione con gli Istituti Comprensivi della città è costante e si rinnova giorno per giorno su tante iniziative, con l’obiettivo di garantire plessi sempre più confortevoli alle comunità scolastiche. Stiamo cercando la soluzione per rimuovere le scritte dall’ingresso delle “Calleri” e rendere ancora più evidente il bel dipinto dedicato agli eroi Falcone e Borsellino".