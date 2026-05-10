Festa della mamma, da Meloni a Conte gli auguri della politica

(Adnkronos) - Festa della mamma, oggi 10 maggio, e anche la politica rende omaggio alle madri con messaggi e auguri sui social. "Essere mamma - scrive la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un post - è il dono più grande e, insieme, la sfida più profonda che la vita possa regalare. La maternità ti cambia dentro: cambia il cuore, il tempo e il modo di guardare il mondo. Ti rende più forte e più fragile allo stesso tempo. Ti insegna ogni giorno cosa significhi amare davvero, senza misura, senza condizioni. Essere mamma vuol dire esserci sempre, anche quando si è stanche. Vuol dire mettere amore nei piccoli gesti, affrontare paure e sacrifici con coraggio, trovare forza anche quando sembra di non averne più".

"Oggi voglio dedicare un pensiero speciale a tutte le mamme: a quelle che corrono tutto il giorno senza fermarsi mai, a quelle che custodiscono silenziosamente ogni preoccupazione, a quelle che donano cura, presenza e amore anche nei dettagli più invisibili. Buona Festa della Mamma a tutte voi. Per tutto quello che siete. Per tutto quello che fate. Per l’amore immenso che ogni giorno regalate al mondo", conclude.

"Auguri a tutte le mamme che sfidano ogni giorno l'impossibile con coraggio, amore incondizionato, energia inesauribile", scrive sui social il presidente del M5S, Giuseppe Conte, postando una foto di lui da piccolo con la mamma.

"Auguri a mia madre, che ha acceso in me ogni giorno la curiosità di sapere tutti i perché e i per come, che mi ha insegnato col suo esempio che alle scorciatoie della vita è meglio preferire la strada, pur faticosa e piena di sacrifici, dell'impegno, della dedizione e della passione", conclude l'ex premier.

"I miei auguri più belli a tutte le mamme. Grazie per la profondità con cui sapete amare i vostri figli". Così il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara in un post sui social.

“Auguri Mamme! Siete l'amore vero e incondizionato, quello che non conosce limiti e che dura in eterno. La gratitudine per quello che fate non deve essere solo a parole. È necessario costruire un nuovo modello di welfare dove la conciliazione fra maternità e lavoro non sia un lusso, nell’interesse generale del Paese e per invertire il trend della bassa natalità". Così in una nota il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

"La Regione Lazio, in tal senso, ha adottato e continua ad attuare numerose politiche in favore delle donne e della famiglia. Ma la strada è ancora lunga e necessita, innanzitutto, di un cambio di paradigma culturale. Ed è importante ribadirlo proprio oggi, in occasione della Festa della Mamma", conclude.