Giro d'Italia, Magnier vince terza tappa a Sofia. Silva resta in maglia rosa

(Adnkronos) -

Paul Magnier vince la terza tappa del Giro d'Italia 2026. Oggi, domenica 10 maggio, il ciclista francese ha trovato il suo secondo successo nella corsa rosa, imponendosi in volata nella frazione che andava da Plovdiv a Sofia (175 km totali), l'ultima in Bulgaria prima del trasferimento in Italia.

Il corridore transalpino della Soudal Quick-Step ha beffato al fotofinish Jonathan Milan e l'olandese Dylan Groenewegen. Non cambia nulla in vetta con Guillermo Thomas Silva che resta in maglia Rosa davanti a Florian Stork ed Egan Bernal, entrambi a quattro secondi. Martedì è in programma la quarta tappa, la Catanzaro a Cosenza di 138 km.

"Vincere due tappe su tre in Bulgaria è come un sogno. Abbiamo controllato la corsa per tutta la giornata e volevamo essere piazzati al meglio a 1 km dall’arrivo e così è successo. Ho esultato sulla linea del traguardo ma, a dire il vero, non ero sicuro di aver vinto oppure no. Sono davvero felice. Battere Jonathan Milan e Dylan Groenewegen mi fa sentire tra i migliori velocisti al mondo. Adesso andiamo in Italia e vedremo quante altre tappe potrò puntare. Sei anni fa guardavo in tv Arnaud Démare vincere con la Maglia Ciclamino. Mi ha mandato un messaggio dicendomi di fare lo stesso. Sono felice di esserci riuscito", ha dichiarato Magnier dopo aver attraversato il traguardo.