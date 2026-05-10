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| 10 maggio 2026, 22:37

Milan-Atalanta, gol annullato a Fullkrug nel finale: cos'è successo

Milan-Atalanta, gol annullato a Fullkrug nel finale: cos'è successo

(Adnkronos) -

Gol annullato a Niclas Fullkrug in Milan-Atalanta. Oggi, domenica 10 maggio, i rossoneri hanno sfidato l'Atalanta a San Siro nella 36esima giornata di Serie A, in una partita caratterizzata, oltre che dalla protesta della Curva Sud, anche da un episodio arbitrale nel secondo tempo. 

Succede tutto all'81', sul punteggio di 3-0 per la Dea. Un cross dalla sinistra trova Nkunku che di tacco allunga per Fullkrug. L'attaccante tedesco segna in tap-in ma arbitro annulla per fuorigioco. Rapido il check del Var, con le immagini che certificato la posizione irregolare Fullkrug. 

 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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