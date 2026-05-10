Sinisa Mihajlovic, la moglie Arianna: "C'è sempre per noi, io vivo anche per lui"

(Adnkronos) - "Lui c'è sempre per noi, io ho il privilegio di vivere e voglio farlo anche per lui", così Arianna Rapaccioni ospite oggi, domenica 10 maggio, a Domenica In ha ricordato il marito Sinisa Mihajlovic, morto il 16 dicembre 2022 all'età di 53 anni dopo una lunga battaglia contro la leucemia mieloide acuta.

Sono passati quattro anni dalla morte del calciatore e allenatore serbo, ma il dolore per la sua perdita resta ancora vivo: "Piano piano mi sto riprendendo, voglio dimostrare con la mia forza che si può andare avanti, si deve andare avanti, ha detto Rapaccioni spiegando come la famiglia continui a mentenere vive le abitudini: "Noi facciamo ancora le stesse cose, andiamo al mare in Sardegna dove andavamo con lui, continueremo sempre a fare ciò che amava fare". Dalla loro lunga storia d'amore sono nati cinque figli: Viktorija, Virginia, Miroslav, Dušan e Nicholas.

Arianna Rapaccioni ha ricordato i lunghi ricoveri dell'allenatore, al quale nel 2019 era stato diagnosticato la leucemia: "Non l’ho mai lasciato da solo e non volevo farlo preoccupare. Quando entravo nella stanza, io andavo sempre con il sorriso. Lui mi guardava e cercava sempre di indagare se i medici mi avessero detto qualcosa, ma io volevo solo tranquilizzarlo però poi tornavo a casa la sera, da sola e piangevo".

La donna ha ricordato poi il loro primo incontro e lo ha descritto come un vero colpo di fulmine: "La prima volta che l’ho visto l’ho guardato dritto negli occhi e mi sono subito innamorata, ho subito pensato che lo volevo come papà dei miei figli".

"Sinisa era un uomo di altri tempi, onesto, buono. Non potevi non amarlo", ha aggiunto Arianna che ha sottolineato la sua forza e determinazione: "Ha dimostrato tantissimo. Non voglio che si dica in giro che ha perso questa battaglia, non mi piace perché lui ha sempre dato un enorme messaggio di forza e coraggio". "Io non mollo mai, per lui, non posso farlo", ha aggiunto.