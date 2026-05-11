Balocco: “Quei treni a tarda sera furono soppressi durante il primo mandato in Regione di Cirio”

Dall'ex sindaco di Fossano Francesco Balocco, riceviamo e pubblichiamo:
Gentile direttore,
Leggo sulla sua testata, con sorpresa, che avrei detto, nell’ultima seduta del Consiglio comunale di Fossano, che la soppressione dei treni a tarda sera da Torino a Fossano-Cuneo sarebbe avvenuta durante il mio primo mandato da sindaco.
Ovviamente non l'ho detto semplicemente perché non è vero!
Quei treni furono soppressi durante il primo mandato in Regione di Cirio.
Si trattò di uno dei tanti episodi di “sudditanza" ai voleri di Trenitalia, che sempre più usava (e ancora usa) i fondi regionali per il traffico ferroviario come se fosse un bancomat cui attingere per il proprio vantaggio.
Certo, sono felicissimo che la tratta, dopo così tanti anni, sia stata ripristinata. Un ottimo risultato conseguito grazie all’impegno delle attivissime Associazioni di pendolari, cui va innanzitutto il merito.
Francesco Balocco - Fossano