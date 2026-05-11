Casa Extra dialoga con il quartiere: a Cuneo un incontro sui siblings e il loro percorso di vita

Il Comitato di Quartiere Cuneo Centro e il Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese (CSAC) promuovono un momento di riflessione e approfondimento su una realtà spesso poco conosciuta ma di grande rilevanza sociale: i siblings, ovvero i fratelli e le sorelle di persone con disabilità. L'appuntamento, dal titolo "Casa Extra dialoga con il quartiere", si terrà il prossimo 14 maggio alle ore 18:00 presso Casa Extra, in Via Bartolomeo Bruni, 6.

L’iniziativa è l’esito della collaborazione tra il Comitato di Quartiere e lo CSAC, nata durante il progetto di riqualificazione dell’ex Casa del Fascio Femminile che ha visto incontrare l’impegno storico del Comitato nel recupero degli spazi abbandonati con la visione innovativa dello CSAC e del Comune di Cuneo volta a favorire percorsi di vita autonoma per persone con disabilità. Il risultato di questa sinergia è Casa Extra: inaugurata lo scorso settembre, la struttura è oggi uno spazio con una nuova identità aperto al dialogo con il territorio.

L’obiettivo del 14 maggio è quello di offrire uno spazio di dialogo per conoscere e comprendere le caratteristiche, le sfide e le esigenze specifiche che i siblings affrontano quotidianamente nel loro percorso di crescita e di vita accanto a un fratello o una sorella con disabilità. Lo faremo con l’Associazione Fiori sulla Luna che opera dal 2006 nell’ambito sociosanitario, offrendo sostegno ai minori seguiti dai servizi di neuropsichiatria infantile e alle loro famiglie e, dal 2010, promuove inoltre gruppi dedicati ai siblings, rappresentando la seconda realtà in Italia ad aver avviato un lavoro specifico rivolto ai fratelli e alle sorelle di bambini con disabilità

L'incontro vedrà la partecipazione di figure professionali esperte che guideranno il confronto: Roberta Bernardi educatrice professionale CSAC, Virna Pelottieri psicologa e psicoterapeuta presso l'ASO S. Croce e Carle, Jessica Sidoli psicologa e psicoterapeuta.

Data la disponibilità di posti limitati, per partecipare è necessaria l’iscrizione. È possibile riservare il proprio posto scrivendo un’e-mail all'indirizzo quartierecuneocentro@gmail.com o inquadrando il QR Code presente sulla locandina dell'evento.



