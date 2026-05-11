CSV Società Solidale ETS, un vero e proprio laboratorio di pensiero e azione il Bilancio sociale 2025

Il Bilancio sociale 2025 racconta un anno che è stato un vero e proprio laboratorio di pensiero e azione.

All’interno delle profonde trasformazioni che sta vivendo il volontariato il CSV Società Solidale ETS ha trovato la forza di riaffermare la propria identià.

In questo bilancio sociale potete leggere come si siano evoluti i presidi territoriali su tutto il territorio provinciale: sebbene la consulenza e il supporto tecnico restino pilastri fondamentali, Società Solidale ETS si è adoperata per essere molto di più. L’obiettivo è quello di lavorare per cucire relazioni tra attori diversi, per far emergere bisogni inespressi e trasformare idee in progetti collettivi.

Una missione che prende forma e si concretizza nei numeri: nel 2025 è stato registrato un +23% di utenti raggiunti rispetto all’anno precedente.

Numeri che restituiscono non solo il volume di attività ma soprattutto la capacità del CSV di accompagnare concretamente le associazioni nelle diverse fasi della loro vita.

Una funzione sempre più strategica in un contesto in continuo cambiamento.