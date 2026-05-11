Da Recoaro Terme a Cuneo: la signora Drusiana Mignoli spegne 100 candeline

Domenica 10 maggio l’assessora alla Terza Età Paola Olivero e l’assessore all’Innovazione Andrea Girard hanno fatto visita alla signora Drusiana Mignoli, che ha festeggiato insieme ai parenti e agli amici il traguardo dei cent’anni. Un momento semplice e affettuoso, capace di restituire alla comunità il ritratto di una donna dalla storia intensa, a partire dal suo nome raro, ispirato alla letteratura cavalleresca del XIII secolo e a una commedia di Goldoni.

Nata a Recoaro Terme il 9 maggio 1926, Drusiana cresce in una famiglia dalle solide convinzioni antifasciste. Terza di quattro figli, attraversa presto il dolore per la perdita della madre e affronta con coraggio le responsabilità familiari. La sua vita cambia sulle piste da sci, dove incontra il futuro marito, reduce dalla lotta partigiana e sottufficiale dei Carabinieri. Con lui percorre anni di trasferimenti tra Veneto e Piemonte, fino all’arrivo a Villafalletto, dove costruiscono la loro famiglia.

Dopo la scomparsa prematura del marito, Drusiana affronta da sola la crescita dei due figli adolescenti. Con una piccola pensione e lavori saltuari garantisce loro stabilità, educazione e dignità, sostenuta da una determinazione tranquilla e da una gentilezza che non l’ha mai abbandonata. Oggi è per tutti “Nonna Drusi”, figura amata, vitale e socievole, capace di alternare fragilità e giornate luminose, sempre circondata dall’affetto dei suoi cari.

L’Amministrazione comunale le rivolge i più sentiti auguri per questo importante traguardo.