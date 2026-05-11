Capannone agricolo in fiamme tra Trinità e Sant’Albano Stura, vigili del fuoco al lavoro anche nella notte

Un incendio è divampato nel pomeriggio di oggi, lunedì 11 maggio, interessando un fabbricato adibito a uso agricolo situato nella zona compresa tra i comuni di Trinità e Sant’Albano Stura.

L'allarme è scattato intorno alle 16, quando alcuni automobilisti in transito lungo la strada provinciale che collega Trinità a Fossano hanno notato una densa colonna di fumo e hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Mondovì per avviare le prime operazioni di spegnimento. Le fiamme hanno avvolto rapidamente il fabbricato, adibito a fienile, il materiale presente all'interno, provocando il collasso del tetto e la distruzione dell'intera struttura. Fortunatamente, l'edificio adiacente, un'abitazione, è risultato essere disabitato e non si registrano persone coinvolte.

Ad ostacolare il lavoro dei pompieri è il forte vento che soffia nella zona, il quale rischia di alimentare i focolai e rende particolarmente impegnative le operazioni di bonifica. Per questo motivo, per garantire il presidio e dare il cambio ai colleghi, sono sopraggiunte in supporto anche le squadre dei vigili del fuoco di Fossano e Morozzo.

I tecnici e i volontari rimarranno sul posto per tutta la serata e, con ogni probabilità, per l'intera notte fino a domattina, così da scongiurare qualsiasi rischio di ritorno di fiamma e completare la messa in sicurezza dell'area.