Cuneo, Stefania Belmondo fa visita alla Pediatria dell'Ospedale "Santa Croce"

Su invito di Abio Cuneo Stefania Belmondo è stata oggi gradita ospite della Pediatria dell’Ospedale di Cuneo.

Leggenda vivente dello sci di fondo italiano è riconosciuta come una delle atlete più titolate nella storia di questa disciplina; con 10 medaglie olimpiche (inclusi due ori, di cui uno storico a Salt Lake City 2002) e 13 iridate, è l'italiana più vincente di sempre nel circuito mondiale.

“Nella mia vita di sportiva – dichiara Belmondo – ci sono stati anche momenti di grande difficoltà, ma è ciò che consente a ciascuno di crescere. Anche come genitori siamo la forza dei ragazzi a possiamo aiutarli a guardare avanti nel loro percorso di vita.”

La campionessa, con la divisa di carabiniere forestale, ha consegnato un video sullo sport dedicato ai ragazzi ed ha promesso di ritornare presto in reparto.

Luca Giraudo è presidente di Abio Cuneo: “Siamo presenti in ospedale soprattutto per dare supporto ai genitori, la loro serenità rende felici i bambini. Ringrazio Stefania per la disponibilità dimostrata: con lo sport si fa squadra e questo aiuta a vivere.”

Il direttore della struttura Eleonora Tappi sottolinea l’esempio della testimonianza: “E’ importante sapere che qualcuno anche fuori dell’ospedale ci sostiene nelle nostre motivazioni quotidiane.” Il direttore sanitario di Presidio Gianluigi Guano porta i saluti della Direzione Generale: “Lo sport è metafora della vita e insegna che bisogna sempre rialzarsi e guardare avanti. E’ un onore per noi avere qui oggi Stefania Belmondo. Ringrazio anche i volontari che rappresentano un altro nostro braccio fondamentale”.