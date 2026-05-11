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Curiosità | 11 maggio 2026, 13:15

Presentato il nuovo gonfalone della Città di Moretta

La principale novità è la corona civica, ora conforme al rango di città e diversa da quella precedentemente in uso come Comune

Presentato il nuovo gonfalone della Città di Moretta

La Città di Moretta ha un nuovo gonfalone. Il vessillo, dopo la sua prima uscita ufficiale lo scorso 25 aprile, è stato presentato mercoledì scorso in Consiglio comunale, segnando un passaggio simbolico dopo il recente riconoscimento del titolo di città.

L’aggiornamento riguarda in particolare lo stemma: pur mantenendo gli elementi storici, il disegno è stato rivisto in chiave più pulita e armonica. La principale novità è la corona civica, ora conforme al rango di città e diversa da quella precedentemente in uso come Comune. Confermato invece il gelso, il “Morè”, tornato a una rappresentazione più naturale, con rami intrecciati e more tra le fronde, dopo una prima ipotesi più stilizzata. Resta anche il motto latino “Natura perficitur arte”, ovvero “La natura si perfeziona con l’arte”.

"Un iter lungo e complesso, ma il risultato ci soddisfa pienamente", commenta il sindaco Gianni Gatti, ricordando che il decreto è stato firmato dal presidente Sergio Mattarella. Le miniature originali saranno conservate in municipio; il bozzetto autenticato verrà esposto nei prossimi giorni in sala consiliare. Al termine della seduta, consiglieri e amministratori si sono riuniti per una foto davanti al nuovo gonfalone.

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