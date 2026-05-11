Presentato il nuovo gonfalone della Città di Moretta

La Città di Moretta ha un nuovo gonfalone. Il vessillo, dopo la sua prima uscita ufficiale lo scorso 25 aprile, è stato presentato mercoledì scorso in Consiglio comunale, segnando un passaggio simbolico dopo il recente riconoscimento del titolo di città.

L’aggiornamento riguarda in particolare lo stemma: pur mantenendo gli elementi storici, il disegno è stato rivisto in chiave più pulita e armonica. La principale novità è la corona civica, ora conforme al rango di città e diversa da quella precedentemente in uso come Comune. Confermato invece il gelso, il “Morè”, tornato a una rappresentazione più naturale, con rami intrecciati e more tra le fronde, dopo una prima ipotesi più stilizzata. Resta anche il motto latino “Natura perficitur arte”, ovvero “La natura si perfeziona con l’arte”.

"Un iter lungo e complesso, ma il risultato ci soddisfa pienamente", commenta il sindaco Gianni Gatti, ricordando che il decreto è stato firmato dal presidente Sergio Mattarella. Le miniature originali saranno conservate in municipio; il bozzetto autenticato verrà esposto nei prossimi giorni in sala consiliare. Al termine della seduta, consiglieri e amministratori si sono riuniti per una foto davanti al nuovo gonfalone.