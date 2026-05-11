Cossano Belbo si prepara alla "Sagra degli IN"

I prossimi 15 e 16 maggio, le colline delle Langhe torneranno a splendere in occasione della “Sagra degli IN”, appuntamento imperdibile che trasforma il centro storico di Cossano Belbo in un palcoscenico a cielo aperto dedicato al gusto, alla tradizione e al divertimento.

L’evento, organizzato dalla Proloco di Cossano Belbo promette una due giorni ricca di appuntamenti imperdibili.

Venerdì 15 Maggio: Gusto e Magia sotto le Stelle

La kermesse prenderà il via venerdì alle ore 19 in Piazza, con l'apertura degli stand gastronomici che offriranno una vasta scelta tra antipasti, i celebri Tajarin, street food piemontese (tra cui ravioli fritti ed il nuovissimo L'Bon bun-IN, il panino gourmet con trippa e stracotto di manzo), grigliata e dolci.

La serata entrerà nel vivo alle ore 22. La Gamondi Night inizierà con l’emozionante spettacolo dei “Fuochi d’artificio in musica”, una cascata di colori e note che illuminerà la notte di Cossano. A seguire, il tributo "Gli anni d'oro" farà ballare il pubblico con i successi di Vasco Rossi, Ligabue e degli 883, accompagnato da un vivace Cocktail party in collaborazione col Brand Gamondi delle Cantine Toso.

Sabato 16 Maggio: i protagonisti della Cucina e del Divertimento

Sabato, dalle ore 18, la Sagra si trasforma in una grande “cena itinerante” tra le vie del centro. Protagonisti assoluti saranno alcuni dei nomi più amati della cucina italiana:

Fulvio Marino sfornerà le sue iconiche pizze (prenotazione obbligatoria sul sito https://www.prolococossanobelbo.it

Daniele Persegani & Cristina Lunardini delizieranno i palati con gnocco fritto e piadina gourmet ai sapori delle Langhe.

Sergio Barzetti, il "Mister Alloro", proporrà i suoi rinomati risotti d'autore.

Per le vie del centro storico si troveranno gli stand dei produttori vitivinicoli cossanesi, dove si potranno degustare i vini delle Langhe.

Le frazioni e i gruppi di volontariato cossanesi proporranno i piatti IN che hanno reso celebre la Sagra come vero festival della tradizione culinaria Piemontese: Carne Cruda, Antipasto piemontese, Vitello tonnato, Carpione, Tajarin al ragù, Bollito misto con bagnet, e dolci (torta di nocciole, bunet, mattone, gelato). Come al venerdì sera sarà presente anche lo street food.

L'intrattenimento sarà multiforme: dai canti popolari dei “Pijtevarda”, al teatro di strada della “Compagnia Fratelli Ochner”, fino alla musica live dei “Sciarada Party Rock” e “The Club”. La chiusura è dedicata ai più giovani e sarà affidata al Dj-set di “Roberto Molinaro & El Paris”, con apertura di DJ CAP, per un viaggio senza freni nel cuore della dance.

Per agevolare l’afflusso di visitatori, sarà attivo un servizio navetta per entrambe le serate dalle 17.30 alle 01.00.

Info: www.prolococossanobelbo.it - 327 38 48 285. Social: Facebook "Sagra degli IN" - Instagram @sagra_degli_in