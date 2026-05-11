Gardetta, storia militare a cielo aperto: a Cuneo il libro del progetto “Gardetta”

Nell’ambito del Cuneo Montagna Festival, domenica 17 maggio alle ore 10, presso Famù nel Parco, verrà presentato il volume Altopiani della Gardetta alta valle Maira, storie di montagne, soldati e fortificazioni, edito da arabAFenice.

Il libro rappresenta l’atto finale del progetto “Gardetta”, avviato nel 2024 e portato avanti dall’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo (U.N.U.C.I.), dall’Associazione Nazionale Alpini (A.N.A.) sezione di Cuneo, gruppo di Dronero, e dall’Associazione Studio Fortificazioni Alpi Occidentali (A.S.F.A.O.). Il primo intervento del percorso ha riguardato la manutenzione del monumento presente sull’altopiano e dedicato ai caduti del 1° Reggimento artiglieria da montagna, morti durante un’esercitazione nel 1926.

Il volume ricostruisce il valore storico dell’area della Gardetta, definita dagli autori un vero e proprio laboratorio militare a cielo aperto, capace di raccontare fatti d’arme e trasformazioni fortificate lungo un arco di tre secoli. L’analisi prende in esame l’evoluzione delle strutture difensive ancora oggi visibili sul terreno, spesso poco note al grande pubblico nonostante la loro presenza evidente.

Alla stesura hanno collaborato anche il professore Roberto Sconfienza e il geologo Roberto Collo, mentre l’introduzione è firmata dal professore Giovanni Cerino Badone. L’appuntamento si inserisce nel cartellone del festival cuneese dedicato alla montagna e offrirà un’occasione per approfondire la storia dell’alta valle Maira attraverso un taglio insieme scientifico, storico e territoriale.



