Tornano le Giornate Nazionali dei Castelli: in Granda protagonista la Torre di Rocca Ciglié

Domenica 17 maggio tornano in tutta Italia le Giornate Nazionali dei Castelli, la manifestazione promossa dall’Istituto Italiano dei Castelli e patrocinata dal Ministero della Cultura. In Piemonte, l’appuntamento centrale si terrà a Rocca Ciglié, dove i riflettori saranno puntati sulla maestosa torre medievale e sui resti del complesso castellano, simboli della storia fortificata delle Langhe.

Il complesso, sorto nel XIII secolo sulla sommità del rilievo che domina l’abitato, comprende un palacium castri e una poderosa torre quadrata alta circa 28 metri. Il sito, appartenuto nei secoli ai signori di Carassone, ai marchesi di Ceva, ai Visconti e infine agli Orléans, rappresenta una testimonianza fondamentale della difesa dei piccoli insediamenti rurali nel Medioevo. Oltre all'architettura militare, l'itinerario permetterà di scoprire la vecchia chiesa di Santa Maria Assunta (X secolo), che custodisce pregevoli affreschi medievali.

Programma della giornata – Domenica 17 maggio 2026

La sezione Piemonte e Valle d'Aosta propone un pomeriggio dedicato all'esplorazione guidata del polo fortificato:

Orario visite: dalle 14:30 alle 18:30.

Attività: Visite guidate alla Torre e ai resti del complesso castellano.

Percorso extra: È previsto l’accompagnamento guidato alla vecchia chiesa di Santa Maria Assunta, con i suoi affreschi medievali.

Modalità: Prenotazione facoltativa; le attività si svolgeranno regolarmente anche in caso di maltempo.



Informazioni e contatti:

Telefono: 329 6673023

Email: piemontevda@istitutoitalianocastelli.it

Sito Internet: www.comune.roccaciglie.cn.it

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