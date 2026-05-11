Valgrana Spa protagonista a TuttoFood Milano: il formaggio piemontese guarda ai mercati internazionali [VIDEO]

Anche Valgrana Spa, storica realtà casearia della provincia di Cuneo, è tra le aziende presenti a TuttoFood Milano, una delle più importanti e prestigiose manifestazioni italiane ed europee dedicate al settore agroalimentare.

La rassegna, ospitata a Rho Fiera Milano, rappresenta una vetrina internazionale per produttori, buyer e operatori del comparto food provenienti da tutto il mondo.

Fondata nel cuore della Granda, Valgrana Spa è una delle aziende di riferimento del settore lattiero-caseario piemontese, conosciuta per la produzione e la stagionatura di formaggi tipici regionali e per la valorizzazione delle eccellenze del territorio.

La partecipazione alla fiera milanese punta soprattutto a rafforzare la presenza sui mercati italiani ed esteri, in una fase di crescita per il comparto caseario piemontese. Lo sottolinea Alberto Biraghi di Valgrana Spa:“Il formaggio piemontino negli ultimi anni sta crescendo sempre di più. Il favore del consumatore è sempre crescente, quindi ci sembra normale essere qui a Tutto Food, che è una delle manifestazioni più importanti in Italia e nel mondo del settore food”.