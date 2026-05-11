Bollicine d’autore a Torino: Villa Franciacorta si racconta al ristorante Mammà Isola di Capri delle OGR

Le OGR di Torino, con la loro struttura industriale e rigorosa, hanno ospitato una serata dedicata alle bollicine di Villa Franciacorta. Nel raffinato spazio del ristorante Mammà Isola di Capri, il racconto di Roberta Bianchi, titolare dell’azienda fondata dal padre Alessandro, si è concentrato – con un tono ad un tempo pacato e appassionato – su un concetto chiaro: la scelta di produrre esclusivamente millesimati. Con un obiettivo preciso: ogni bottiglia deve raccontare l'andamento climatico di ciascun specifico anno. Una scelta che si concretizza parallelamente nel rispetto assoluto per i ritmi della natura, nell’estrema precisione imposta dall'assenza di assemblaggi, nell’utilizzo di soli lieviti indigeni, e nell’utilizzo di sole uve di proprietà coltivate su una parte dei cento ettari di cui azienda dispone.

La cantina Villa Franciacorta

L'identità di Villa Franciacorta trova il suo emblema nel borgo cinquecentesco di Monticelli Brusati, ricuperato negli anni e trasformato in un ecosistema dove i vigneti convivono con ampie zone boschive. Cuore di questo patrimonio è la cantina ipogea, integrata nei terrazzamenti della collina per garantire temperature naturali costanti: un santuario sotterraneo in cui i vini, con affinamenti che sfidano il tempo, riposano nell’attesa silenziosa di raggiungere una tavola. Ogni nicchia della cantina custodisce così il respiro del territorio, proteggendo quel legame indissolubile tra l'architettura storica e l'anima liquida che vedrà la luce solo dopo anni di dedizione. È un patto di fedeltà con il futuro, sigillato nell'ombra della collina prima di rivelarsi nella brillantezza del calice.

L'anima del vino: la sorpresa del Diamant 2018

La degustazione si è snodata lungo una verticale di Pas Dosé Diamant, l'etichetta iconica della cantina Villa Franciacorta di Monticelli Brusati. Se il 2020 ha rivelato una freschezza ancora esuberante e il 2016 una maturità che ho trovato fin troppo evoluta, la vera sorpresa è arrivata con il millesimo 2018. Una bollicina di millimetrica precisione, nella quale la sapidità minerale si fonde a una struttura solida, restituendo tuttavia una sensazione di assoluta leggerezza. Un vino raro che, dietro una piacevolezza immediata, svela un’autorevole solidità di fondo, capace di conquistare immediatamente il palato e di indurre, quasi d'istinto, al sorso successivo.

L’incontro tra mare e bolle

A dialogare con i vini di Villa Franciacorta, nel corso della serata, è stata cucina di Mammà Isola di Capri, guidata da Raffaele Amitrano.

Dopo il benvenuto dello Chef, la cena si è aperta con un’intrigante Insalata di polpo e patate, arricchita dal pesto di fagiolini e dalla maionese alla soia. Ben riuscito anche il Risotto allo zafferano e limone, nel quale il tonno marinato in acqua di mare ha trovato nel Diamant 2018 una spalla ideale, vedendosi valorizzato da un gioco di sapidità e freschezza capace di esaltare la convincente amalgama del piatto.

Forse un po’ sotto il livello dei primi due piatti il Pescato del giorno scottato con patate, cipollotto e capperi nel quale la cottura del pesce – perlomeno nel mio piatto - non risultava del tutto omogena. Chiusura con una ben realizzata Mousse al kefir con lampone e rosa, servita con un’esuberante bollicina di Briolette Rosèita capace di mostrare tutta la duttilità intrinseca ai Metodo Classico di Villa Franciacorta.









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Cantina: Villa Franciacorta

Indirizzo: Frazione Villa, 12 - Monticelli Brusati (BS)

Telefono: (+39) 030 652329

Sito Web: www.villafranciacorta.it





Ristorante: Mammà Isola di Capri (presso Snodo - OGR)

Indirizzo: Corso Castelfidardo, 22 - Torino (TO)

Telefono: (+39) 011 024 3771

Sito Web: www.snodotorino.com/mamma-isola-di-capri