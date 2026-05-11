Tutti in piazza per la prevenzione!

DOMENICA 17 MAGGIO arrivano ad Alba “LE OASI DELLA SALUTE”, una giornata di screening cardiovascolare aperta a tutti e completamente gratuita.

L’iniziativa – che si svolgerà in contemporanea in 15 sedi piemontesi – vede il supporto istituzionale della Regione Piemonte e delle Aziende sanitarie piemontesi e sarà un evento di grande impatto per la nostra Città, come ha dichiarato Alberto Gatto, Sindaco della Città di Alba:

«Siamo lieti che Alba sia tra le città protagoniste di “Le Oasi della Salute” e ringrazio gli organizzatori di questa iniziativa di grande valore che porta la prevenzione direttamente tra i cittadini. La possibilità di accedere gratuitamente a screening cardiovascolari e consulenze qualificate rappresenta un’opportunità concreta per prendersi cura della propria salute e per diffondere una maggiore consapevolezza sull’importanza dei corretti stili di vita. Questa giornata dimostra quanto sia fondamentale fare rete tra istituzioni, sistema sanitario e territorio per promuovere il benessere della comunità. Invitiamo tutti gli albesi a partecipare numerosi a questa importante occasione di prevenzione e informazione, che unisce salute, educazione e attenzione alla persona».

L’appuntamento è ad Alba nel Cortile della Maddalena (Via Vittorio Emanuele II, 19) dalle 9.30 alle 17.00 per una giornata no-stop di check up cardiovascolari gratuiti e senza prenotazione, fino a esaurimento dei posti disponibili, accompagnati da attività pratiche per la promozione della salute, dedicate in particolare all’alimentazione e al movimento.

Medici, infermieri e professionisti della nostra Azienda Sanitaria Locale saranno a disposizione per tutta la giornata dedicata alla prevenzione, come sottolineato da Paola Malvasio, Direttore Generale dell’ASL CN2:

«L’ASL CN2 aderisce a “Le Oasi della Salute”, iniziativa nata per promuovere la prevenzione cardiovascolare e i corretti stili di vita, in modo gratuito e facilmente accessibile alla cittadinanza in contesti di prossimità. La tappa di Alba rappresenta un’importante opportunità di contatto sul territorio, durante la quale medici e professionisti sanitari possono essere ancor più vicini all’utenza, mettendo a disposizione competenze e servizi. Come azienda sanitaria, siamo orgogliosi di partecipare a un progetto che coinvolge all’unisono tutte le ASL piemontesi, contribuendo a rafforzare un modello di sanità pubblica sempre più integrata e orientata alla promozione della salute. Fare sistema è fondamentale per rispondere ai bisogni di salute della comunità. Iniziative come questa valorizzano il ruolo della sanità territoriale e la sua vicinanza alle persone».