Arimondi-Eula protagonista al concorso “Francesco Gerbaldo”: dieci studenti tra i premiati

Dieci studenti dell’Istituto Arimondi-Eula figurano tra i vincitori della terza edizione del Concorso Francesco Gerbaldo, promosso dal Corriere di Savigliano per ricordare Francesco Gerbaldo, giornalista e grande esperto di fumetto Disney.

La cerimonia di premiazione si è svolta domenica 10 maggio a Savigliano, nell’ambito di Savix-Comics & Bricks, manifestazione dedicata al fumetto, alla presenza della madre di Francesco, Adonella Fiorito, e del sindaco Antonello Portera.

Il concorso, rivolto agli studenti delle scuole medie e superiori del Saviglianese e dei territori limitrofi, invitava i partecipanti a riflettere sui “superpoteri” necessari per affrontare le sfide del presente e a immaginare le caratteristiche di un supereroe del 2026.

A presiedere la giuria è stato il direttore del Corriere di Savigliano, Andrea Giaccardi, che ha sottolineato l’ampia partecipazione degli studenti. Nei numerosi elaborati presentati, il tema dell’eroismo è stato spesso ricondotto alla quotidianità e alle persone comuni, con lavori distintisi per qualità e originalità.

Brillante la partecipazione dell’Arimondi-Eula, che ha conquistato ben due podi. Hajar El Morjani, della classe III del Liceo di Racconigi, si è classificata al secondo posto, mentre Aurora Toma, della V D AFM di Savigliano, ha ottenuto il terzo posto nella sezione dedicata agli elaborati scritti, aggiudicandosi rispettivamente premi di 100 e 50 euro.

Numerose anche le menzioni speciali assegnate agli studenti dell’Istituto, premiati con un abbonamento annuale al Corriere di Savigliano: Alexandre Manirakiza (V L) per la produzione grafica; Tommaso Testa (I A CAT), Marco Cardellino e Jacopo Mondino (IV A CAT), Luca Gandolfo (IV Classico), Eva Bertolino (V Classico), Davide Brinata e Leonardo Marchesi (III L) per gli elaborati scritti.

Il dirigente scolastico Luca Martini ha evidenziato il valore formativo dell’iniziativa e l’apprezzamento per il successo dell’Istituto: «Siamo molto soddisfatti degli ottimi risultati raggiunti dai nostri studenti, frutto di impegno e motivazione. Complimenti ai premiati e agli insegnanti che li hanno con cura seguiti e sostenuti nel percorso».





