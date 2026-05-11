Il 29 maggio click-day del gruppo scout Agesci Saluzzo per le iscrizioni

Dalle 8 di venerdì 29 maggio 2026 sono aperte le iscrizioni alla lista d’attesa del gruppo scout Agesci Saluzzo 1. Possono iscriversi bambine e bambini nati nel 2020, che inizieranno la prima elementare a settembre 2026, compresi anticipatari che abbiano compiuto 5 anni entro il 30 settembre 2026.

Per permetterci di gestire al meglio le richieste, vi chiediamo gentilmente di verificare che questi requisiti siano rispettati prima di inviare la domanda: le richieste non idonee non potranno essere prese in considerazione e dovranno essere ripresentate negli anni successivi. Le domande valide verranno inserite in lista d’attesa in ordine cronologico di arrivo: l’assegnazione segue quindi una modalità simile a un “click day”.

L’attività scout inizia nel branco dei lupetti e delle lupette, a partire dagli 8 anni, cioè nell’anno della terza elementare. È dunque possibile iscriversi alla lista d’attesa con circa due anni di anticipo. L’iscrizione alla lista resta valida anche nel caso in cui non sia possibile accogliere subito (cioè dall’anno della terza elementare) la bambina o il bambino.

In questo caso, la richiesta viene nuovamente presa in considerazione negli anni successivi, salvo richiesta di cancellazione da parte della famiglia, che può essere effettuata in qualsiasi momento. L’Anno Scout inizia generalmente in concomitanza con l’anno scolastico: tra settembre e ottobre contattiamo le famiglie dei nuovi ingressi che riusciamo ad accogliere, seguendo l’ordine della lista d’attesa.

In caso di rinuncia, il nominativo verrà rimosso dalla lista. Per inviare la domanda di iscrizione al nostro gruppo scout è possibile compilare il form online.