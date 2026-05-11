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Scuole e corsi | 11 maggio 2026, 19:53

La scuola primaria della Valle Bronda celebra la Giornata della Terra tra fiori e cura del paese

Bambini, insegnanti e amministrazione comunale insieme per una mattinata dedicata all’ambiente e al rispetto del territorio

La scuola primaria della Valle Bronda celebra la Giornata della Terra tra fiori e cura del paese

In occasione della Giornata mondiale della Terra, gli alunni della scuola primaria della Valle Bronda, che ha sede a Pagno, insieme agli insegnanti e all’Amministrazione comunale, hanno preso parte a un’iniziativa dedicata alla tutela dell’ambiente e alla valorizzazione del paese. 

Nel corso della mattinata i bambini hanno partecipato alla piantumazione di fiori in alcune aree del centro abitato, contribuendo a rendere più colorati e accoglienti gli spazi pubblici. Parallelamente, gli alunni si sono impegnati anche nella raccolta dei rifiuti abbandonati lungo le vie del paese, dimostrando grande attenzione verso il rispetto dell’ambiente e del bene comune. 

L’iniziativa ha rappresentato un momento educativo importante, capace di unire sensibilizzazione ambientale, collaborazione e senso civico. Attraverso piccoli gesti concreti, i giovani studenti hanno potuto comprendere quanto sia fondamentale prendersi cura del territorio in cui vivono. 

La giornata si è svolta in un clima di entusiasmo e partecipazione, con il supporto dell’amministrazione comunale che ha voluto affiancare la scuola in questo progetto dedicato alla sostenibilità e alla cittadinanza attiva.

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