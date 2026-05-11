BASKET / Novipiù Campus Alba da sogno, l'U17 conquista il pass per le finali nazionali

Il sogno è realtà. La formazione albese stupisce ancora e, nella trasferta marchigiana a Porto San Giorgio, vince la seconda gara secca in due giorni e strappa un incredibile successo che regala l’accesso alle finali nazionali.

Campus è tra le migliori 16 squadre Under 17 di tutta Italia. I Nazionali si disputeranno ad Agropoli dal 18 al 24 maggio e ci sarà, dunque, anche una squadra di Alba.

La partita

Dopo il successo nella semifinale di sabato, in cui la Novipiù Campus (quarta del proprio girone) ha battuto Padova (terza) 78-69, la formazione albese torna subito in campo 24 ore dopo, questa volta contro Francavilla. La compagine abruzzese era già qualificata al secondo ed ultimo turno di questi spareggi, in virtù del piazzamento al secondo posto nel proprio girone Interregionale (Campus essendosi qualificata come quarta dietro a Ferrara, Pordenone e Bergamo ha dovuto disputare un turno in più).

Il palcoscenico di serata è lo stesso del giorno precedente, il Pala Savelli di Porto San Giorgio, bellissimo impianto di 3.600 posti.

LA PARTITA

Si parte e Francavilla scappa 9-5, Campus resta subito in scia con la tripla di Vassiljev, poi trova la parità sul 14-14. A chiudere la prima frazione in crescendo, sono però gli abruzzesi: 18-14 dopo i primi 10 minuti.

Le distanze restano invariate fino al 20-16, poi con 5 punti di Maffiola la Novipiù aggancia (24-24). La risposta non si fa attendere e la forbice si riapre leggermente (33-28) e abruzzessi a scoccare il tiro del +7. Gli albesi reagiscono con il canestro con fallo di Bravi (33-32), Vassilev sorpassa e Serafini sulla sirena dell’intervallo scrive +3 (33-36).

La ripresa inizia in equilibrio (43-45), poi Campus prova a dare uno strappo. Canestro e fallo per il +5 e poi tripla di Prandi: 43-51! A chiudere il periodo è, però, un 5-0 avversario: 48-51 all’ultimo mini-break.

La frazione conclusiva è testa a testa, due triple di Cogno valgono il +5, immediata rimonta per il 57-57. Si prosegue a braccetto (62-63), poi Serafini e Maffiola segnano dall’arco per il 62-69 che fa esplodere di gioia la panchina albese e il pubblico al seguito! Time-out Francavilla e risposta per il -5. Maffiola trova il 65-71, lo segue Botta che è pronto a rimbalzo per il 65-73! L’assalto finale avversario arriva fino al -4, ma dalla lunetta gli albesi chiudono i giochi: vince Campus 72-77.

Esplode la gioia e la festa dei ragazzi che si abbracciano in campo e si qualificano alle finali nazionali! Non è un sogno: la Novipiù Campus è tra le migliori 16 squadre d’Italia.

Si tratta di un risultato storico, prestigioso, ma soprattutto che premia lo straordinario lavoro e i grandi sacrifici che staff, ragazzi, e le loro famiglie fanno da anni per raggiungere questo sogno.

E’ anche un orgoglio per il territorio di Alba, per lo sport del territorio, e in particolare per tutto il movimento della pallacanestro albese che nonostante le difficoltà, la mancanza del palazzetto e di campi regolari e spazi in città, è sempre florido con centiaia di ragazzi e ragazze che praticano questo sport e migliaia di amici, famiglie e appassionati che fanno parte della grande famiglia del basket di Alba. Da chi gioca al campetto a chi gioca col proprio canestro in cortile, da chi accompagna un amico, un figlio o un nipote a gocare o ad allenamento, piuttosto che ad una partita. Tutti loro saranno rappresentati da questi ragazzi straordinari, che hanno compiuto questa impresa storica, e sono pronti a tifare per loro. Questi ragazzi saranno in prima fila alle finali e non sono certo intenzionati a fermarsi, ma saranno in campo per continuare a sognare.

Le finali nazionali si disputeranno dal 18 al 24 maggio ad Agropoli (provincia di Salerno).

Francavilla-Novipiù Campus: 72-77 (18-14, 15-22, 15-15, 24-26)

Novipiù Campus: Cogno 17, Maffiolaa 20, Torcello 5, Serafini 7, Prandi 9, Voghera, Vassiljev 7, Bravi 3, Botta 9, Murri. All. Gaudio, Ass. Giannotto, Jacomuzzi, Acc, Bergui.