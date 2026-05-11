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Sport | 11 maggio 2026, 10:47

BASKET U17 / Campus Alba batte Padova e vola in finale

La squadra albese affronterà Francavilla a cui contenderà l'accesso alle finali nazionali

BASKET U17 / Campus Alba batte Padova e vola in finale

La squadra albese della Novipiù Campus batte Padova nella semifinale degli spareggi per i Nazionali (in svolgimento nelle Marche) e si qualifica per la finalissima di domenica, contro Francavilla.

Il palcoscenico di questa due giorni ad alto tasso di adrenalina è il prestigioso Pala Savelli di Porto San Giorgio (nelle Marche per l’appunto), 4 lati di imponenti tribune per un palazzetto da 3'600 posti a sedere, un bellissimo impianto in una città di 15'000 abitanti.

Gli albesi sono subito in partita e si combatte punto su punto: 18-17, +1 per Campus, a fine primo periodo. La seconda frazione è praticamente lo specchio della prima: all’intervallo è 36-36.

Nella terza frazione il buon lavoro di Campus in difesa permette di provare una piccola fuga e toccare il +10, limato un poco da Padova grazie a una palla recuperata sulla sirena del periodo: 55-47 all’alba dell’ultima e decisiva frazione.

La Novipiù alza ancora i propri giri e scappa a +13 a 5 minuti dalla fine (69-56). I veneti si rifanno sotto risalendo fino al -8, ma una tripla piemontese ridà ossigeno e spiana la strada nel finale. Vince Campus 78-69!

Gli albesi strappano, così, il pass per la finalissima di domenica 9 maggio alle 18 dove affronteranno  gli abruzzesi di Francavilla: chi vince volerà alle finali nazionali. Sarà durissima, ma i ragazzi di Campus vogliono continuare a sognare.

Novipiù Campus-Virtus Padova: 78-69 (18-17, 18-19, 19-11, 23-22)

Novipiù Campus: Cogno 19, Maffiola 17, Torcello 4, Serafini 17, Prandi 8, Voghera, Vassiljev 14, Bravi 3, Botta 6, Murri ne. All. Gaudio, Ass. Giannotto, Jacomuzzi. Acc. Bergui E.

cs

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