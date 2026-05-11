CORSA IN MONTAGNA / Edizione bagnata ma fortunata per i tricolori di Revello

E’ stata pioggia pesante alla vigilia di questi Nazionali di Mountain Classic 2026, ma nel cuore di Revello è andata in scena un’edizione bagnata e altrettanto fortunata, con grande presenza di pubblico e delle gare che hanno regalato tanto spettacolo.

Più di 300 atleti, in rappresentanza di oltre 70 società per l’edizione 2026 dei campionati up & down di corsa in montagna andati in scena a Revello appunto, sui sentieri di Leonardo, con la regia organizzativa dell'Atl. Saluzzo. A fare gli onori di casa il Sindaco di Revello, Paolo Maria Vincenzo Motta con il comandante della stazione locale dell'Arma dei Carabinieri, Luogotenente Patrizio Sau, e con la Presidente FIDAL Piemonte Clelia Zola a rappresentare anche FIDAL Nazionale. Con loro il presidente di Atl. Saluzzo, Gianni Bonardo.

La pioggia ed il fango hanno ulteriormente reso complessi dei percorsi di gara molto vari e veloci, ed hanno regalato ulteriori motivi di difficoltà tecnica, ma anche spettacolo e colpi di scena.

I titoli Mountain Classic assoluti vanno ad Isacco Costa (3° titolo di fila) e Lucia Arnoldo davanti all’atleta di casa Arianna Dentis, mentre Licia Ferrari e Matteo Bagnus trionfano nettamente tra gli Juniores.

Per quanto riguarda il Piemonte, bilancio più che positivo. Gli atleti della nostra regione fanno infatti incetta di medaglie nella gara di casa: un oro (Matteo Bagnus), tre argenti (Dentis, Suini, Stefano Bagnus) e tre bronzi (Pepe, Bianco, Liberatori), per un totale di sette medaglie individuali, cui si sommano i risultati degli atleti keniani dell’Atl. Saluzzo, validi ai fini del CdS: Paul Machoka vince la gara maschile, Valentine Rutto è terza assoluta in quella femminile.

JUNIORES. UOMINI. Vittoria alla fine netta di Matteo Bagnus (Pod Valle Varaita), che fino a metà gara è stata però davvero in bilico quando sulla parte prettamente in salita una grande prestazione di Stefano Perardi (Sport Project VCO) aveva lasciato presagire un epilogo meno scontato. Il portacolori del VCO è rimasto con il vincitore per tutta l’ascesa, confermando le ottime doti di scalatore. Un problema alla caviglia lo ha di fatto estromesso dalla lotta per la vittoria finale, perché nella seconda parte di gara, su discesa già impegnativa e resa ancor più selettiva dalla pioggia, Bagnus ha giocato il tutto per tutto, e pur a sua volta limitato da una spettacolare caduta, ha centrato l’obiettivo imponendosi con circa mezzo minuto su un manipolo di inseguitori che nella discesa ha passato Perardi ed ha infiammato il finale. La piazza d’onore è allora per Christian Suini (Sport Project VCO) mentre Francesco Pepe (Atl. Saluzzo) è terzo, per un podio tutto piemontese. Seguono Gabriele Lucini (Atl.Valle Brembana) quarto e Christian Piana (VCO) quinto, Perardi alla fine chiude sesto.

Così il vincitore Matteo Bagnus: “E’ stata una bellissima gara, nella prima salita con Perardi abbiamo staccato il gruppo, poi nella seconda parte sono riuscito ad andare via ma non è stato facile, perché all’inizio la discesa era abbastanza fangosa, sono addirittura caduto di faccia, fortunatamente non ho avuto conseguenze e sono riuscito ad arrivare al traguardo da solo. Ora mi concentro sugli Europei”. Il campionato continentale è in programma a Kaminik (Slovenia) dal 5 al 7 giugno e la prova odierna ha certamente fornito indicazioni utili ai tecnici azzurri.

DONNE. Gara che rispecchia alla perfezione quelle che erano attese e pronostici, con la portacolori del Valchiese, Licia Ferrari, che si conferma campionessa d’Italia bissando il trionfo della scorsa estate e Borno. Terzo posto per la sorpresa di giornata, Francesca Bianco dell’ASD Dragonero, che sale sul podio precedendo altre due delle più attese della vigilia come Ilaria Artusi (Atl. Bracco) ed Alice Rosa-Brusin (Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo) che porta così a due le piemontesi in top five.

SENIOR/U23 UOMINI. Gara che non ha deluso, regalando emozioni a grappoli con alcuni colpi di scena che sono stati decisivi per il risultato finale. La vittoria assoluta della gara è andata a Paul Machoka, keniano in forza all'Atletica Saluzzo, che ha saputo attendere il momento opportuno, nel secondo dei due giri previsti, per sfilarsi dagli italiani impegnati nello scontro diretto per la conquista del titolo nazionale. Spettacolare la sfida tra Cesare Maestri e Isacco Costa che si risolve a favore di quest’ultimo anche complice una paurosa caduta in discesa di Maestri, che lo costringerà alle cure mediche nel dopo gara. Costa conferma così il titolo dello scorso anno. Primo dei piemontesi al traguardo è Roberto Giacomotti (Sport Project VCO), sesto; segue Elia Mattio (Pod. Valle Varaita), 18mo.

Nella categoria U23 due medaglie per il Piemonte. Il titolo va a Francesco Bongio (GS Orobie) ma è ottimo secondo Stefano Bagnus (Pod. Valle Varaita), 23mo assoluto; alle sue spalle, terzo posto per Emiliano Liberatori (Atl. Saluzzo), 25mo assoluto.

SENIOR/U23 DONNE. Dominante la prestazione di Lucia Arnoldo (Atl. Dolomiti Belluno), che è riuscita a incanalare subito la gara e controllarla fino alla fine malgrado un tentativo di rimonta nel finale operato dalle portacolori dell’Atl. Saluzzo Arianna Dentis e Valentine Rutto. Per Lucia Arnoldo c’è anche la netta affermazione nella categoria Promesse, alle sue spalle Anna Hofer ed Emily Vucemillo (Sportclub Merano). Tornando alla gara assoluta, Dentis, sostenuta dal pubblico di casa, sale prepotentemente sulla ribalta nazionale, confermandosi al livello delle migliori esponenti italiane. È quindi ormai alle porte il suo meritato esordio in maglia azzurra. Nelle sue parole, la felicità della giornata vissuta a Revello: “Sono molto contenta di come è andata la gara oggi. Non era facile gestire la pressione del giocare in casa però è anche quello che mi ha dato la spinta e vedere così tanta gente sul percorso a supportarmi è stato veramente emozionante”.

La classifica delle piemontesi vede Noemi Bouchard (Atl. Saluzzo) al 13° posto (contribuendo così a regalare al club cuneese un’incetta di punti nella prova del CdS), poi Martina Chialvo (Pod. Valle Varaita), 16ma, seguita da Alessandra Alliney (Atl. Saluzzo),17ª, e da Rachele Cremonini (Pod. Valle Varaita) 19ª.



