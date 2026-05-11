TENNISTAVOLO / L'A4 Verzuolo conquista tre titoli regionali a Moncalieri

Sabato 9 e domenica 10 maggio erano in programma a Moncalieri i campionati regionali di categoria che hanno visto protagonisti gli atleti e le atlete dell’A4 Verzuolo che si sono aggiudicati tre dei sette titoli regionali in palio.

Il primo titolo è stato conquistato dalla giovanissima Giulia Aglì nel singolo femminile 5ª categoria, gara dominata dalle atlete verzuolesi che hanno occupato tutti i tre gradini del podio. Alle spalle di Giulia si sono infatti piazzate al 2° ed al 3° posto Caterina Cavallera e Melissa Marku. Anche il 2° titolo è stato conquistato da un giovanissimo del vivaio A4, Ettore Casonato, che si è aggiudicato il singolo maschile 5ª categoria al termine di una splendida gara che lo ha visto superare con grande autorità i numerosi turni del tabellone fino a raggiungere la finalissima nella quale ha sconfitto con un secco 3 a 0 il torinese Lorenzo Fasano.

Infine il 3° successo è arrivato grazie a Carmela Castro che si è imposta nel singolo femminile 3ª categoria, superando in finale la compagna di squadra Giulia Zucchetti, anche lei autrice di un’ottima prestazione.

Tra le protagoniste di giornata anche la giovanissima Alice Rivoira che è salita sul 3° gradino del podio nel singolo femminile 4a categoria.