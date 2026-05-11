Bruganelli-Bonolis, la figlia Silvia ricoverata in ospedale: "Grande guerriera"

(Adnkronos) -

È stata una festa della mamma particolare per Sonia Bruganelli: la figlia SIlvia si trova attualmente ricoverata in ospedale. È stata la stessa imprenditrice a renderlo noto sui social con una foto che ritrae la ragazza a letto, apparentemente in una clinica. Ma sono le parole condivise a corredo che hanno reso il messaggio più chiaro: "Sono la tua Mamma ma sei tu che ogni giorno mi insegni la vita. Ti amo follemente Silvia , piccola grande Guerriera. Che onore essere la tua mamma", ha scritto Bruganelli, dedicando il post alla figlia avuta nel 2002 dall'ex marito Paolo Bonolis.

L'imprenditrice non ha reso noto il motivo per cui la figlia si trova attualmente ricoverata in ospedale, ma è noto che Silvia sia nata con una patologia cardiaca congenita. Subito dopo la nascita, infatti, ha subito un’operazione delicata. La giovane ha riportato una ipossia cerebrale che le ha causato danni neurologici con conseguenze sul piano motorio.