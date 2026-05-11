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| 11 maggio 2026, 20:35

Hantavirus, Schillaci “Nessun pericolo in Italia”

Hantavirus, Schillaci “Nessun pericolo in Italia”

ROMA (ITALPRESS) - "Stiamo lavorando a una circolare perchè è importante fare il punto e dare informazioni alle regioni, nel rispetto della massima sicurezza. Sono qui anche per tranquillizzare che oggi in Italia non c'è nessun pericolo" per l'hantavirus. Lo ha detto al Tg1 il ministro della Salute Orazio Schillaci. "L'hantavirus - prosegue - è un virus che ha bassa contagiosità e quindi siamo tranquilli e ci siamo attivati subito. Siamo pronti, ma vogliamo tranquillizzare tutti".

 

-foto Ipa Agency-

(ITALPRESS).

Agenzia Italpress

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