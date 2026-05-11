La Cina ospiterà per la prima volta il Congresso mondiale della vite e del vino

YINCHUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Il 47esimo Congresso mondiale della vite e del vino si terrà a Yinchuan, capoluogo della regione autonoma del Ningxia Hui, nella Cina nord-occidentale, dal 12 al 16 ottobre, come hanno dichiarato sabato le autorità locali.Sarà la prima volta che il congresso, che si terrà insieme alla 24esima Assemblea generale dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), sarà ospitato in Asia e in Cina dalla sua fondazione nel 1924.Organizzato congiuntamente dall'OIV e dal governo regionale del Ningxia, l'evento dovrebbe portare maggiore attenzione internazionale all'industria vinicola cinese e al Ningxia, una delle principali regioni produttrici di vino del Paese.Il congresso avrà come tema la costruzione di un nuovo scenario globale per l'industria della vite e del vino, con un'attenzione particolare a trasformazione, innovazione e sostenibilità in risposta alle sfide emergenti.Il congresso comprenderà quattro sessioni dedicate a viticoltura, vinificazione, economia e diritto, e salute e sicurezza. Le discussioni si concentreranno sulla produzione stabile e resiliente di uva, sull'innovazione tecnologica nella vinificazione, sul sostegno giuridico ed economico all'industria in un contesto di cambiamenti del mercato, e sull'integrazione di salute e sostenibilità lungo la catena del valore del vino.Il versante orientale del monte Helan, nel Ningxia, è diventato la più grande area contigua di produzione di uva da vino in Cina. La regione dispone di 607.000 mu, pari a circa 40.467 ettari, di area destinata alla coltivazione e allo sviluppo dell'uva da vino, pari a quasi il 42% del totale cinese.Il Ningxia, che ospita 261 imprese vinicole, tra cui 130 cantine, produce ogni anno 140 milioni di bottiglie di vino.L'industria vinicola locale è diventata anche un motore per il turismo. Le cantine del Ningxia ricevono ogni anno oltre 3,7 milioni di visite turistiche, generando benefici complessivi per oltre 50 miliardi di yuan, pari a circa 7,3 miliardi di dollari.(ITALPRESS). -Foto Xinhua-