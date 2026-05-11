Trump “Ottimo rapporto con Xi, su vendita armi a Taiwan ne parlerò con lui”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Il presidente degli StatiUniti Donald Trump ha definito "ottimo" il suo rapporto conl'omologo cinese Xi Jinping. Parlando con i giornalisti nelloStudio Ovale, il capo della Casa Bianca si è così espresso invista del suo viaggio a Pechino, programmato per il 14 e 15 maggio. "Ho un grande rispetto per lui, spero che lui abbia un grande rispetto per me", ha dichiarato Trump. Il presidente Usa ha poi sottolineato che Stati Uniti e Cina "fanno ottimi affari" insieme, a differenza degli anni precedenti, dove, sotto altre amministrazioni presidenziali, "per anni ci hanno sfruttato". Trump ha infine toccato il tema della vendita di armi a Taiwan, precisando che ne discuterà con Xi Jinping. "Ne parlerò con il presidente Xi. Il presidente vorrebbe che non lo facessimo", ha sottolineato Trump.(ITALPRESS). -Foto Ipa agency-