Cuneo Montagna Festival, Coldiretti Cuneo porta in città i sapori delle terre alte

Quasi il 51% del territorio della provincia Granda è classificato come montano e interessa oltre 130 Comuni. Un patrimonio esteso, sottolinea Coldiretti Cuneo, dove l’agricoltura continua a svolgere un ruolo fondamentale di presidio, cura del territorio e valorizzazione delle produzioni locali.

Da qui nasce “Sapori & tradizioni di montagna”, il calendario di appuntamenti organizzato da Coldiretti Cuneo, Campagna Amica e Terranostra per sabato 16 e domenica 17 maggio, nella centralissima via Roma, tra laboratori didattici per i più piccoli, degustazioni guidate per gli adulti e showcooking dedicati ai prodotti e alle ricette della montagna cuneese. L’iniziativa si inserisce nella quarta edizione del "Cuneo Montagna Festival", che quest’anno mette al centro il tema degli “sconfini”, con un invito a superare i pregiudizi e a guardare alle Terre alte con occhi nuovi, uscendo dalla propria zona di comfort.

Accanto alle attività di “Sapori & Tradizioni di Montagna”, sarà presente anche il mercato di Campagna Amica, uno spazio dedicato alle eccellenze del territorio dove i visitatori potranno incontrare direttamente i produttori agricoli e scoprire i sapori autentici della montagna, tra Castelmagno e altri formaggi d’alpeggio, miele, castagne e ortofrutta di stagione a Km zero.

Sabato 16 maggio, dalle 15.30, si terrà il laboratorio didattico “Alle prese con il formaggio!”, insieme alla malgara Roberta Colombero, che con la sua azienda “Colombero Giulio” porta avanti l’attività di allevamento e trasformazione casearia in montagna. Alle 16.30 spazio invece alla degustazione guidata del Castelmagno, curata da Emily Falco, dell’azienda agricola Il Falco, per conoscere più da vicino uno dei formaggi simbolo delle vallate cuneesi.

Domenica 17 maggio si partirà alle 11 con lo showcooking a Km zero dedicato ai Mombarocchi, i tipici gnocchi di patate di Mombarcaro, preparati da Alessandro Braida dell’azienda Casa Andreini. Nel pomeriggio, alle 15.30, lo stesso Braida guiderà il laboratorio didattico “Facciamo gli gnocchi”, pensato per avvicinare anche i più piccoli alla manualità e alle tradizioni della cucina di montagna.

“Con Sapori & tradizioni di montagna vogliamo portare al Cuneo Montagna Festival un racconto concreto delle nostre Terre alte, fatto di prodotti, ricette, manualità e imprese agricole che ogni giorno danno identità al territorio – dichiara Enrico Nada, presidente di Coldiretti Cuneo –. La montagna cuneese custodisce un patrimonio agroalimentare straordinario, che merita di essere conosciuto e valorizzato attraverso occasioni semplici e dirette come laboratori, degustazioni e showcooking”.

“Dietro ogni prodotto di montagna c’è il lavoro di agricoltori e allevatori che presidiano territori fragili, spesso difficili da abitare e da coltivare, ma fondamentali per l’equilibrio delle nostre vallate – aggiunge Francesco Goffredo, direttore di Coldiretti Cuneo –. Sostenere queste imprese significa difendere comunità, paesaggio e biodiversità, riconoscendo il valore economico e sociale dell’agricoltura nelle Terre alte”.