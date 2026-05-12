Sinergia tra la Camera di Commercio di Cuneo e il comune di Peveragno per la gestione sostenibile dell'acqua e la resilienza climatica

Siglato ieri l’accordo di collaborazione tra la Camera di Commercio di Cuneo e il Comune di Peveragno per l'avvio della collaborazione nell’ambito del progetto europeo INTERREG VI-A France-Italia 2021/2027 Alcotra PITER+ ALPIMED+ECOTERR.

L’accordo punta a rispondere alle sfide del cambiamento climatico, con un focus specifico sulla gestione sostenibile dell’acqua, e a rafforzare la tutela del territorio. Insieme al Comune di Peveragno, verrà effettuato un lavoro di mappatura per definire la progettazione di un mini invaso ad uso plurimo (uso agricolo, turistico, antincendio e di supporto al territorio in situazioni di emergenza alluvionale) e la progettazione razionale della rete di canali di distribuzione.

L’infrastruttura non serve solo come riserva idrica a supporto del comparto agricolo locale, ma svolge anche una funzione cruciale di protezione civile come cassa di espansione per la laminazione delle piene.

Oltre alla progettazione dell’invaso, l’accordo prevede azioni di sensibilizzazione e di formazione rivolte alle imprese agricole, al fine di promuovere il passaggio dai sistemi di irrigazione tradizionali a scorrimento a quelli più efficienti, a goccia o a pioggia (sistemi in pressione), per ridurre drasticamente i consumi d’acqua.

“Questo accordo rappresenta un modello virtuoso di collaborazione tra enti pubblici” sottolinea il Presidente della Camera di commercio di Cuneo. Investire oggi nella progettazione di infrastrutture idriche significa garantire domani la competitività delle nostre imprese agricole e la sicurezza dei nostri cittadini, valorizzando concretamente le direttrici della programmazione europea Alcotra per una transizione ecologica che sia anche opportunità di sviluppo economico per i territori transfrontalieri”.

“Lavoriamo investendo per il futuro. La risorsa acqua è fondamentale per la nostra economia ed è nel contempo un rischio se mal gestita, aggiunge il sindaco di Peveragno, un rischio amplificato dal mutamento del nostro clima con sempre più eventi estremi alternati di siccità e di alluvioni. Da solo, però, un Comune non può perseguire certi obiettivi, occorrono collaborazione e pianificazione a più livelli, e sono grato a tutti gli attori di questo lavoro collettivo. Solo uniti potremo raggiungere obiettivi importanti come quelli che ci siamo fissati”

L’accordo ha una validità triennale e si concluderà a maggio 2028.



